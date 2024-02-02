На следующей неделе разработчики Overwatch 2 расскажут об изменениях соревновательной игры в 9 сезоне

Девятый сезон Overwatch 2 получил подзаголовок «Чемпионы». На картинке к трейлеру можно увидеть обновленный значок платинового ранга — очевидно, что основное внимание в ролике будет уделено переработке Соревновательной игры.
Эта неделя была трудной для нас в Team 4 и нашего сообщества, — написалгейм-директор Overwatch Аарон Келлер. — Мы ощущаем горечь утраты [речь идет о массовых сокращениях в Activision Blizzard, которые коснулись и команды разработки Overwatch — прим. редактора]. Но мы по-прежнему сосредоточены на наших игроках и нашем намерении развивать игру, которую мы любим. Со следующей недели я продолжу вести новостной блог разработчиков.
Вероятно, новый выпуск будет посвящен кардинальным изменениям баланса, которые недавно утекли в сеть, или подробностям переработки соревновательной игры.
Сам сезон начнется вечером 13 февраля.
Интересно наверное играть в игру, в которой баланс меняется каждую минуту :)
овервач еще жива?