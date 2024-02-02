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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 441 оценка

На следующей неделе разработчики Overwatch 2 расскажут об изменениях соревновательной игры в 9 сезоне

Solstice
Новости

Девятый сезон Overwatch 2 получил подзаголовок «Чемпионы». На картинке к трейлеру можно увидеть обновленный значок платинового ранга — очевидно, что основное внимание в ролике будет уделено переработке Соревновательной игры.

Эта неделя была трудной для нас в Team 4 и нашего сообщества, — написалгейм-директор Overwatch Аарон Келлер. — Мы ощущаем горечь утраты [речь идет о массовых сокращениях в Activision Blizzard, которые коснулись и команды разработки Overwatch — прим. редактора]. Но мы по-прежнему сосредоточены на наших игроках и нашем намерении развивать игру, которую мы любим. Со следующей недели я продолжу вести новостной блог разработчиков.

Вероятно, новый выпуск будет посвящен кардинальным изменениям баланса, которые недавно утекли в сеть, или подробностям переработки соревновательной игры.

Сам сезон начнется вечером 13 февраля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
trevl312

Интересно наверное играть в игру, в которой баланс меняется каждую минуту :)

0
DrZoiberg

овервач еще жива?

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