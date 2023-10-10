На Twitch началась раздача новых плюшек для Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 запусти очередную раздачу наград за просмотр трансляций по игре на Twitch.
Вот какие награды во можете получить на этот раз:
- Значок «Знак Лилит» (2 часа просмотра)
- Талисман для оружия «Череп демона» (еще 2 часа)
- Реплика Бастиона «Бу-у буп-буп-бу-у» (еще 3 часа)
- Реплика Мойры «К нам идет дурной скиталец» (еще 3 часа)
- Эпический облик Фарры из OW1 «Одержимая» (еще 4 часа)
Смотреть можно ЛЮБЫЕ трансляции в категории Overwatch 2 на Twitch (предварительно связав учётки Twitch и Blizzard в настройках). При этом каждую награду надо обязательно забирать в инвентаре Twitch, чтобы засчитывалось время для следующей.
Раздача будет идти до 21 октября (до 9:59 МСК).
Это они, конечно, молодцы, здорово придумали. А тем временем игра крашится после начала очередного ивента. Вот уже 7 лет 🤡
Обожаю, всё по классике: играешь минут 10, вылетаешь из матча, ждёшь в бесконечной очереди.
Ну 3 разработчика работают сейчас, а все остальные спят, что ты хотел?)
Ненужная мелочь и скин который и так много лет пылится , Найс 😌
деньги за игру в этот калотрэшак когда начнут раздавать тогда и сыграем