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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

На Twitch началась раздача новых плюшек для Overwatch 2

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 запусти очередную раздачу наград за просмотр трансляций по игре на Twitch.

Вот какие награды во можете получить на этот раз:

  • Значок «Знак Лилит» (2 часа просмотра)
  • Талисман для оружия «Череп демона» (еще 2 часа)
  • Реплика Бастиона «Бу-у буп-буп-бу-у» (еще 3 часа)
  • Реплика Мойры «К нам идет дурной скиталец» (еще 3 часа)
  • Эпический облик Фарры из OW1 «Одержимая» (еще 4 часа)

Смотреть можно ЛЮБЫЕ трансляции в категории Overwatch 2 на Twitch (предварительно связав учётки Twitch и Blizzard в настройках). При этом каждую награду надо обязательно забирать в инвентаре Twitch, чтобы засчитывалось время для следующей.

Раздача будет идти до 21 октября (до 9:59 МСК).

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-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
I love my computer

Это они, конечно, молодцы, здорово придумали. А тем временем игра крашится после начала очередного ивента. Вот уже 7 лет 🤡

Обожаю, всё по классике: играешь минут 10, вылетаешь из матча, ждёшь в бесконечной очереди.

2
Solstice

Ну 3 разработчика работают сейчас, а все остальные спят, что ты хотел?)

1
Baldurs Gate 3 шит игра

Ненужная мелочь и скин который и так много лет пылится , Найс 😌

2
Wolfenstein

деньги за игру в этот калотрэшак когда начнут раздавать тогда и сыграем

0