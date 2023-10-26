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Overwatch 2 04.10.2022
4 398 оценок

На Twitch началась раздача плюшек для Overwatch 2

Solstice
Новости

На этот раз вы сможете заполучить следующие награды:

  • Граффити Тарана «Конфета или жизнь» (2 часа просмотра)
  • Легендарный облик Тарана «Хоминатор» (еще 6 часов)

Смотреть можно ЛЮБЫЕ трансляции в категории Overwatch 2 на Twitch (предварительно связав учётки Twitch и Blizzard в настройках). При этом каждую награду надо обязательно забирать в инвентаре Twitch, чтобы засчитывалось время для следующей.

Акция закончится 29 октября в 09:59 МСК.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кибербананька
6
deusMarshall

Тонко))

1
Omnia Smirnow

Вообще "пахрую".

0
wianewa

Настолько нищая компания.. реколор скина из ОВ1.

1
SamRus34

автор, за 6 часов фармятся оба дропса. чтобы открыть облик, не обязательно открывать сначала граффити

1