На Twitch началась раздача плюшек для Overwatch 2

На этот раз вы сможете заполучить следующие награды:
- Граффити Тарана «Конфета или жизнь» (2 часа просмотра)
- Легендарный облик Тарана «Хоминатор» (еще 6 часов)
Смотреть можно ЛЮБЫЕ трансляции в категории Overwatch 2 на Twitch (предварительно связав учётки Twitch и Blizzard в настройках). При этом каждую награду надо обязательно забирать в инвентаре Twitch, чтобы засчитывалось время для следующей.
Акция закончится 29 октября в 09:59 МСК.
Тонко))
Вообще "пахрую".
Настолько нищая компания.. реколор скина из ОВ1.
автор, за 6 часов фармятся оба дропса. чтобы открыть облик, не обязательно открывать сначала граффити