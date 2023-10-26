На Twitch началась раздача плюшек для Overwatch 2

На этот раз вы сможете заполучить следующие награды:

Граффити Тарана «Конфета или жизнь» (2 часа просмотра)

Легендарный облик Тарана «Хоминатор» (еще 6 часов)

Смотреть можно ЛЮБЫЕ трансляции в категории Overwatch 2 на Twitch (предварительно связав учётки Twitch и Blizzard в настройках). При этом каждую награду надо обязательно забирать в инвентаре Twitch, чтобы засчитывалось время для следующей.

Акция закончится 29 октября в 09:59 МСК.