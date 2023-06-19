На Twitch включили новые Drops в честь Чемпионата мира по Overwatch 2

За просмотр любых трансляций в категории Overwatch (если стример включил дропсы) вы можете получить граффити и значок Чемпионата мира, а также комплекты из двух обликов Чемпионата (домашнего и выездного) на Уинстона, Тарана, Дзенъятту и Раматтру.

Чтобы фармить эти награды надо привязать в настройках учетки Blizzard свой Twitch-аккаунт. Каждую награду нужно обязательно забирать во вкладке Twitch «Инвентарь» — только тогда вам начнет засчитываться время для следующей.

Раздача этих плюшек будет идти до 3 июля.