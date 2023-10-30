На Twitch включили новые дропсы в честь начала Чемпионата мира по Overwatch 2

На Twitch включили новые дропсы в честь начала Чемпионата мира по Overwatch — изначально награды планировали раздавать только на трансляциях турнира, но сейчас их можно получить на любом стриме по Overwatch 2 с включенными дропсами.

3 часа просмотра — набор из 4 граффити (Южная Корея, Колумбия, Мексика Финляндия)

7 часов просмотра — эпические облики в цветах ЧМ на Орису

10 часов просмотра — набор из 4 граффити (Великобритания, Австралия, Бразилия, Канада)

14 часов просмотра — эпические облики в цветах ЧМ на Фарру.

Важно: теперь награды не надо забирать по отдельности, чтобы засчитывалось время для следующей. Однако вы должны прожать «Забрать» в инвентаре в течение 24 часов после получения награды, иначе она не придет к вам на аккаунт.

Раздача будет идти до 9:59 МСК 31 октября, затем включат следующую серию дропсов с наградами ЧМ.