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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 448 оценок

Невероятные концепты PvE от фаната Overwatch 2 вызвали грусть в сообществе

Solstice
Новости

Фанат Overwatch 2 с талантом создал концепты для полноценного PvE режима, который, к сожалению, так и не был реализован. Вместо этого, Blizzard выпустили только миссии с историей, оставив игроков мечтать о том, что могло бы быть.

Концепты UI показывают магазин с вариантами скинов и задания на картах. Отмена PvE режима стала одним из самых спорных решений разработчиков, и игроки надеются, что Blizzard ещё вернутся к этой идее в будущем.

Reddit-пользователь roastedtuna представил впечатляющие концепты, включая экран магазина для Трейсер. Также был показан список заданий и потенциальных наград.

Сообщество отреагировало на концепты с восхищением, одновременно выражая грусть по поводу отменённого PvE. Это напоминание о том, как много потенциала было потеряно с решением Blizzard отказаться от PvE режима в Overwatch 2.

Давайте надеяться, что разработчики всё-таки прислушаются к сообществу и вернут нам возможность исследовать PvE в Overwatch 2!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
nodas

С отменой pve, цифра 2 в названии, вообще утратила всякий смысл

6
AkiSora

Ну для компании это повод еще раз перепродать скины чем не смысл? А на игроков пфф какая компания волнуется о них? Главное побольше бабосиков срубить при этом вложив в 10 раз меньше

0