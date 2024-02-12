Невероятные концепты PvE от фаната Overwatch 2 вызвали грусть в сообществе

Фанат Overwatch 2 с талантом создал концепты для полноценного PvE режима, который, к сожалению, так и не был реализован. Вместо этого, Blizzard выпустили только миссии с историей, оставив игроков мечтать о том, что могло бы быть.
Концепты UI показывают магазин с вариантами скинов и задания на картах. Отмена PvE режима стала одним из самых спорных решений разработчиков, и игроки надеются, что Blizzard ещё вернутся к этой идее в будущем.
Reddit-пользователь roastedtuna представил впечатляющие концепты, включая экран магазина для Трейсер. Также был показан список заданий и потенциальных наград.
Сообщество отреагировало на концепты с восхищением, одновременно выражая грусть по поводу отменённого PvE. Это напоминание о том, как много потенциала было потеряно с решением Blizzard отказаться от PvE режима в Overwatch 2.
Давайте надеяться, что разработчики всё-таки прислушаются к сообществу и вернут нам возможность исследовать PvE в Overwatch 2!
С отменой pve, цифра 2 в названии, вообще утратила всякий смысл
Ну для компании это повод еще раз перепродать скины чем не смысл? А на игроков пфф какая компания волнуется о них? Главное побольше бабосиков срубить при этом вложив в 10 раз меньше