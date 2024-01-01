Новый лор про Ану из официальной энциклопедии "Overwatch: Declassified"

Ана Амари вступила в ударный отряд Overwatch третьей - после Джека Моррисона и Габриэля Рейес. Из-за этого создательницу Overwatch Габриэль Адаве сильно критиковали — она ведь собиралась создать нейтральную организацию, но сначала взяла двух американцев.
Ана была идеальным кандидатом. В первую очередь она считалась лучшим снайпером в мире, да и кибер-улучшения у нее были только в глазу. Это было важно, т.к. во время Восстания машин к людям с множеством киберпротезов относились с опаской.
При этом власти Египта были против того, чтобы их защитницу взяли в Overwatch. Ана стоила десяти самых опытных снайперов в стране, а Overwatch не планировал предоставлять ей замену.
До Восстания машин, Ана встретила в кофейне в родном Каире мужчину по имени Сэм Инглиш. Сэм был канадским послом коренных индейцев. У Сэма и Аны начались отношения, они то и дело ездили друг к другу - то в Египет, то в Канаду. Так продолжалось, пока Ана не обнаружила, что беременна. Пара поженилась и осела в Каире. Когда началось Восстание машин, их дочери Фарре было 6 лет.
главное чтоб жепку показали