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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 430 оценок

Новый лор про Ану из официальной энциклопедии "Overwatch: Declassified"

Эл Эс
Новости

Ана Амари вступила в ударный отряд Overwatch третьей - после Джека Моррисона и Габриэля Рейес. Из-за этого создательницу Overwatch Габриэль Адаве сильно критиковали — она ведь собиралась создать нейтральную организацию, но сначала взяла двух американцев.

Ана была идеальным кандидатом. В первую очередь она считалась лучшим снайпером в мире, да и кибер-улучшения у нее были только в глазу. Это было важно, т.к. во время Восстания машин к людям с множеством киберпротезов относились с опаской.
При этом власти Египта были против того, чтобы их защитницу взяли в Overwatch. Ана стоила десяти самых опытных снайперов в стране, а Overwatch не планировал предоставлять ей замену.

До Восстания машин, Ана встретила в кофейне в родном Каире мужчину по имени Сэм Инглиш. Сэм был канадским послом коренных индейцев. У Сэма и Аны начались отношения, они то и дело ездили друг к другу - то в Египет, то в Канаду. Так продолжалось, пока Ана не обнаружила, что беременна. Пара поженилась и осела в Каире. Когда началось Восстание машин, их дочери Фарре было 6 лет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Artery Kaulitz
...Ана встретила в кофейне в родном Каире мужчину по имени Сэм Инглиш.
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Wolfenstein

главное чтоб жепку показали

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