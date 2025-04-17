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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 550 оценок

Новый режим "Стадион", новый герой "Фрейя" и коллаборация с "Gundam Wing" в трейлере запуска 16 сезона Overwatch 2

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер запуска 16-го сезона, в котором показали основные новинки грядущего обновления. Запуск сезона состоится на следующей неделе - 22 апреля. Новый сезон, получивший название "Стадион", порадует игроков новым PvP режимом, новым героем роли урон "Фрейя", новыми скинами из боевого пропуска и новым событием-коллаборацией Gundam Wing.

Что еще ожидает игроков в новом сезоне:

  • Эпохальный облик для Юноны – "Сердце надежды";
  • Эпохальный облик для оружия Ангела – "Ангельская магия";
  • В новом сезоне появится система блокировки героев (только для соревновательного режима);
  • Серия обликов (Dokiwatch) для Вдовы, Бригитты, Кирико, D.Va, Фрейи и Юноны.
  • Очередное обновление боевого пропуска со скинами на рыцарскую и демоническую тематику для разных героев;
  • Новая коллаборация Overwatch x Gundam Wing, подробности которой станут доступны ближе к 29 апреля;
  • Новые товары во внутриигровом магазине;
  • Новое событие из серии Overwatch Classic;
  • И многое другое...

Дорожная карта сезона:

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