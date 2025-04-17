Новый режим "Стадион", новый герой "Фрейя" и коллаборация с "Gundam Wing" в трейлере запуска 16 сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер запуска 16-го сезона, в котором показали основные новинки грядущего обновления. Запуск сезона состоится на следующей неделе - 22 апреля. Новый сезон, получивший название "Стадион", порадует игроков новым PvP режимом, новым героем роли урон "Фрейя", новыми скинами из боевого пропуска и новым событием-коллаборацией Gundam Wing.
Что еще ожидает игроков в новом сезоне:
- Эпохальный облик для Юноны – "Сердце надежды";
- Эпохальный облик для оружия Ангела – "Ангельская магия";
- В новом сезоне появится система блокировки героев (только для соревновательного режима);
- Серия обликов (Dokiwatch) для Вдовы, Бригитты, Кирико, D.Va, Фрейи и Юноны.
- Очередное обновление боевого пропуска со скинами на рыцарскую и демоническую тематику для разных героев;
- Новая коллаборация Overwatch x Gundam Wing, подробности которой станут доступны ближе к 29 апреля;
- Новые товары во внутриигровом магазине;
- Новое событие из серии Overwatch Classic;
- И многое другое...
Дорожная карта сезона:
Е*ём