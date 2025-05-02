Новый режим "Стадион" в Overwatch 2 оказался настолько популярным, что Blizzard выпустила новую дорожную карту для него

Новый режим «Стадион» в Overwatch 2 вызвал настоящий фурор в сообществе игроков, обойдя по популярности даже такие столпы, как «Соревновательная игра» и «Быстрая игра». За первую неделю пользователи сыграли более 2,3 миллиона матчей, проведя 7,8 миллиона часов в игре. Это вдвое больше, чем в момент запуска предыдущего рекордсмена — режима OW Classic. Также игроки выбрали 206 миллионов предметов, а суммарная внутриигровая валюта Stadium за неделю составила астрономические 900 миллиардов.

Такой ошеломительный успех вдохновил Blizzard на публикацию масштабной дорожной карты, посвящённой будущему «Стадиона». Вдохновляющую историю создания режима рассказал геймдиректор Аарон Келлер. Оказалось, идея «Стадиона» возникла ещё до релиза Overwatch 2, а первый концепт был сделан... его сыном. Именно он представил Аарону питч-документ и пример уровня, с которого всё и началось. «Когда я играю в Stadium, я всегда вспоминаю своего сына», — признался Келлер.

Что ждёт «Стадион» дальше?

Новые герои и контент

Уже в 16-м сезоне появится Фрейя — первая героиня, разработанная специально для режима Stadium. Blizzard подчёркивает, что отныне каждый сезон будет приносить новых персонажей, радикально влияющих на мету и открывающих новые подходы к созданию билдов.

Новые режимы и карты

В 18-м сезоне в «Стадионе» дебютирует режим Payload Race — гонка с грузом, с двумя совершенно новыми картами. Также будет введена механика «Квестов» — в начале матча игроки будут выбирать задания из случайного набора, получая награды за их выполнение.

Импорт и экспорт билдов

В 17-м сезоне появится удобная система импорта/экспорта билдов. Игроки смогут собирать и сохранять билды вне матчей, делиться ими с сообществом и использовать чужие шаблоны — как до игры, так и прямо в сражении.

Blizzard подчёркивает, что весь этот контент — только начало. Режим Stadium продолжит развиваться, а игроки могут рассчитывать на регулярные улучшения, обновления баланса и расширение возможностей. Учитывая бешеную популярность, можно с уверенностью сказать: «Стадион» стал новой движущей силой Overwatch 2.