Nvidia дарят "Overwatch 2 Ultimate Battle Pass" при покупке видеокарт GeForce RTX 40

Об этом компания заявила опубликовав новость на своем официальном сайте. В течение ограниченного времени вы сможете получить Overwatch 2 Ultimate Battle Pass при покупке соответствующей видеокарты или ПК на базе 4090, 4080, 4070 Ti, 4070. Получить приз смогут только те покупатели, которые купили видеокарту в магазине NVidia или у ее официальных партнеров. Предложение актуально с сегодняшнего дня и до 12 мая 2023 г.
Что входит в этот бандл:
- 3000 монет Overwatch;
- Премиальный боевой пропуск 4-го сезона;
- легендарный скин «Бесконечная стража: 76»
- эпический скин «Infinite Ace D.Va»
- возможность открыть сразу 20 уровней
- оберег для оружия «Бесконечные авиакрылья»
Сам по себе Ultimate Battle Pass сейчас продается в Battle.net за 30 евро.
Вот жмоты раньше AAA игры давали теперь фигня какая та.
Я думаю у них есть и игры. Это лишь один из вариантов.
Не очень заманчиво