Nvidia дарят "Overwatch 2 Ultimate Battle Pass" при покупке видеокарт GeForce RTX 40 ©

Об этом компания заявила опубликовав новость на своем официальном сайте. В течение ограниченного времени вы сможете получить Overwatch 2 Ultimate Battle Pass при покупке соответствующей видеокарты или ПК на базе 4090, 4080, 4070 Ti, 4070. Получить приз смогут только те покупатели, которые купили видеокарту в магазине NVidia или у ее официальных партнеров. Предложение актуально с сегодняшнего дня и до 12 мая 2023 г.

Что входит в этот бандл:

3000 монет Overwatch;

Премиальный боевой пропуск 4-го сезона;

легендарный скин «Бесконечная стража: 76»

эпический скин «Infinite Ace D.Va»

возможность открыть сразу 20 уровней

оберег для оружия «Бесконечные авиакрылья»

Сам по себе Ultimate Battle Pass сейчас продается в Battle.net за 30 евро.