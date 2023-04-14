Overwatch 2 04.10.2022
4.1 290 оценок

Nvidia дарят "Overwatch 2 Ultimate Battle Pass" при покупке видеокарт GeForce RTX 40

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Solstice
Новости

Об этом компания заявила опубликовав новость на своем официальном сайте. В течение ограниченного времени вы сможете получить Overwatch 2 Ultimate Battle Pass при покупке соответствующей видеокарты или ПК на базе 4090, 4080, 4070 Ti, 4070. Получить приз смогут только те покупатели, которые купили видеокарту в магазине NVidia или у ее официальных партнеров. Предложение актуально с сегодняшнего дня и до 12 мая 2023 г.

Что входит в этот бандл:

  • 3000 монет Overwatch;
  • Премиальный боевой пропуск 4-го сезона;
  • легендарный скин «Бесконечная стража: 76»
  • эпический скин «Infinite Ace D.Va»
  • возможность открыть сразу 20 уровней
  • оберег для оружия «Бесконечные авиакрылья»

Сам по себе Ultimate Battle Pass сейчас продается в Battle.net за 30 евро.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha

Вот жмоты раньше AAA игры давали теперь фигня какая та.

6
ModRed555

Я думаю у них есть и игры. Это лишь один из вариантов.

2
Limgrave

Не очень заманчиво

5