NVIDIA совместно с Blizzard добавляет набор Overwatch 2: Invasion Ultimate GeForce RTX 40 Series Bundle ©

Overwatch 2 - это постоянно развивающаяся бесплатная командная экшн-игра Blizzard, действие которой разворачивается в оптимистичном будущем, где каждый матч - это настоящая битва на поле боя 5 на 5.

Чтобы получить непревзойденные графические возможности в каждом сражении, обновитесь до видеокарты GeForce RTX 40 Series, для ПК или ноутбука для обеспечения первоклассной производительности и непревзойденного отклика, предоставленного NVIDIA Reflex.



Вторжение началось в самом крупном сезоне Overwatch 2 на сегодняшний день! Сражайтесь с тремя кооперативными игроками против Выполняйте сюжетные миссии с врагами, играйте в PvP в качестве нового героя поддержки и повышайте уровень нового боевого пропуска Invasion, чтобы разблокировать новые скины и косметику. Вы также можете получить набор GeForce Overwatch 2 Invasion Ultimate Bundle при покупке отдельных продуктов GeForce RTX 40 Series в магазинах-участниках, начиная с сегодняшнего дня.

В комплект Ultimate входят:

Постоянный доступ к сюжетным миссиям Overwatch 2: Invasion.

Премиум-боевой пропуск Invasion + пропуск 20 уровней.

3000 монет Overwatch.

Легендарный скин Vigilante Sojourn, который можно заработать.

Разблокировка героя Sojourn.

Легендарный скин снайпера Кэссиди C-455.

Легендарный скин K-2000 Blademaster Kiriko.

Чтобы улучшить опыт с Overwatch 2, приобретите один из следующих подходящих продуктов в участвующих магазинах и следуйте прилагаемым инструкциям, чтобы активировать код пакета Invasion Ultimate на Battle.net. Перед покупкой, пожалуйста, убедитесь, что видеокарта, ПК или ноутбук участвуют в акции, проверив страницу продукта; коды возврата для продуктов, не участвующих в акции, не предоставляются.

При использовании одного из GeForce RTX 40 Series, участвующих в программе, ваши действия и перемещения в Overwatch 2 будут выполняться практически мгновенно благодаря задержке ввода, которая составляет всего 9 миллисекунд!

Стоит моргнуть, и вы пропустите это, производительность обеспечивается благодаря NVIDIA Reflex, которая сокращает системные задержки до 60% в Overwatch 2, а также мощи графических процессоров GeForce RTX 40 Series, которые могут работать со скоростью более 360 кадров в секунду при 1440p. Вы также сможете наслаждаться превосходной производительностью и сверхнизкой задержкой ввода на мощных, тонких и легких ноутбуках GeForce RTX 40 Series.

NVIDIA раздает версию Ultimate, которая предлагает больше функций, чем стандартная версия, и стоит немного дороже - 39 долларов.

Это предложение действует с 11 августа по 9 сентября. Вы можете активировать код до 9 октября 2023 года.

Узнайте больше о Reflex и играх с высокой частотой кадров в сетевых играх, а также получить множество дополнительных подробностей можно на домашней странице NVIDIA Reflex.



Графические карты, настольные ПК и ноутбуки, участвующие в наборе Invasion Ultimate Bundle, вы найдете у многочисленных производителей систем и розничных продавцов по всему миру. На домашней странице Overwatch 2: Invasion Ultimate Bundle, можно ознакомиться с полным списком партнеров-участников в вашей стране.



После покупки любого соответствующего продукта вы получите по электронной почте инструкции о том, как активировать пакет, и всего несколькими щелчками мыши добавите все новинки Overwatch 2 в свой аккаунт Battle.net.