Обновление 15-го сезона Overwatch 2 подняло недавние отзывы в Steam до "Смешанных"

Обновление 15-го Сезона Overwatch 2 Улучшило Отзывы в Steam до «Смешанных»

Трудно найти более стремительное падение, чем у Overwatch 2. Игра, когда-то определявшая жанр, превратилась в пример того, как не стоит делать сиквел. Баланс, микротранзакции и особенно невыполненные обещания PvE-режима стали главными причинами провала. В декабре 2024 года ситуация казалась еще хуже на фоне анонса Marvel Rivals, который грозил отобрать аудиторию. Однако Blizzard продолжила поддерживать игру, и, похоже, это начало приносить плоды.

Обновление 15-го сезона улучшило положение Overwatch 2

Директор Overwatch 2 Аарон Келлер открыто признал конкуренцию с Marvel Rivals, отметив: «Мы ощущаем давление, особенно внутри команды. Мы задаемся вопросом: как сделать игру лучше?» Судя по всему, именно это подтолкнуло разработчиков к крупным изменениям в 15-м сезоне.

Главное нововведение — возвращение классического формата 6v6, теперь на постоянной основе. Также игра получила новую систему перков, а еще — вид от третьего лица, напоминающий механику Marvel Rivals. Кроме того, вернулись знаменитые лутбоксы, но Келлер заверил, что игроки смогут заработать как минимум 100 штук без доната и повторяющихся предметов.

Эти изменения положительно сказались на отзывах в Steam — недавняя оценка игры поднялась до «Смешанных». Однако путь к возвращению доверия еще длинный, особенно после трех лет разочарований. Один из отзывов точно подытожил ситуацию: «Похоже, конкуренты наконец-то разбудили руководство Blizzard, и ‘2’ в Overwatch 2 теперь хоть как-то оправдана».