Обновление 4 сезона Overwatch 2 потребует до 38 ГБ свободного места ©

Недавно Blizzard представила все материалы четвертого сезона Overwatch 2: от совершенно нового героя поддержки Lifeweaver до многочисленной косметики, улучшений и ограниченных по времени событий. Однако, в отличие от предыдущих сезонов, для его установки вам потребуется значительное свободное место.

В отдельном сообщении в блоге разработчик советует игрокам иметь "не менее" 38 Гб свободного места при обновлении. Это связано с тем, что это обновление "rebase", которое объединяет все патчи в базовую игру, что гарантирует, что конечный размер клиента игры не выйдет из-под контроля. В качестве альтернативы те, у кого нет столько места, могут переустановить игру и получить доступ к обновлению.

Overwatch 2: Сезон 4 стартует 11 апреля на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.