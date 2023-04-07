Обновление 4 сезона Overwatch 2 потребует до 38 ГБ свободного места

Недавно Blizzard представила все материалы четвертого сезона Overwatch 2: от совершенно нового героя поддержки Lifeweaver до многочисленной косметики, улучшений и ограниченных по времени событий. Однако, в отличие от предыдущих сезонов, для его установки вам потребуется значительное свободное место.
В отдельном сообщении в блоге разработчик советует игрокам иметь "не менее" 38 Гб свободного места при обновлении. Это связано с тем, что это обновление "rebase", которое объединяет все патчи в базовую игру, что гарантирует, что конечный размер клиента игры не выйдет из-под контроля. В качестве альтернативы те, у кого нет столько места, могут переустановить игру и получить доступ к обновлению.
Overwatch 2: Сезон 4 стартует 11 апреля на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.
Неужели гомосек 38 гб весит.... Дочего дожили..
ты точно никогда описание поста не читаешь, а судишь по заголовку
Овердроч и так 30 с лишним гигов весит. А у него даже одиночной сюжетной линии нет.. Что там такого может много занимать места если там простые карты для перестрелок?
Ну делай более содержательный заголовок, чтобы отражал суть поста.
Без косметики игра бы весила гигов 10