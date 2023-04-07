Overwatch 2 04.10.2022
4.1 287 оценок

Обновление 4 сезона Overwatch 2 потребует до 38 ГБ свободного места

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R_Mor
Новости

Недавно Blizzard представила все материалы четвертого сезона Overwatch 2: от совершенно нового героя поддержки Lifeweaver до многочисленной косметики, улучшений и ограниченных по времени событий. Однако, в отличие от предыдущих сезонов, для его установки вам потребуется значительное свободное место.

В отдельном сообщении в блоге разработчик советует игрокам иметь "не менее" 38 Гб свободного места при обновлении. Это связано с тем, что это обновление "rebase", которое объединяет все патчи в базовую игру, что гарантирует, что конечный размер клиента игры не выйдет из-под контроля. В качестве альтернативы те, у кого нет столько места, могут переустановить игру и получить доступ к обновлению.

Overwatch 2: Сезон 4 стартует 11 апреля на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Sidorovich12

Неужели гомосек 38 гб весит.... Дочего дожили..

-2
Solstice

ты точно никогда описание поста не читаешь, а судишь по заголовку

2
Sidorovich12 Solstice

Овердроч и так 30 с лишним гигов весит. А у него даже одиночной сюжетной линии нет.. Что там такого может много занимать места если там простые карты для перестрелок?

-1
wianewa Solstice

Ну делай более содержательный заголовок, чтобы отражал суть поста.

-1
Solstice Sidorovich12

Без косметики игра бы весила гигов 10

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