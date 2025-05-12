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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 558 оценок

Один из сотрудников Blizzard напомнил, что без Street Fighter не было бы Overwatch

Solstice Solstice

Арнольд Цанг, придумавший визуальный дизайн практических всех героев Overwatch, до работы в Blizzard рисовал официальные комиксы по Street Fighter.

Street Fighter была в "ДНК" Overwatch с первого дня работы, — рассказал он. — Причем не только в плане общего визуального стиля. Игра повлияла и на то, как мы создавали внешний вид персонажей и мир Overwatch. Мы решили делать необычных героев из разных уголков мира. Их принадлежность к культуре своей страны должна была проявляться в дизайне, истории и геймплее.

Я помню, что когда мы придумывали новых героев Overwatch, я постоянно мысленно возвращался к старому плакату Street Fighter, на котором были изображены все персонажи и их связь друг с другом. Мы хотели сделать нечто подобное и для нашей игры. В целом без Street Fighter не было бы и Overwatch.

Напоминам вам, что пару дней назад разработчики Overwatch 2 анонсировали новую каллаборацию в честь персонажей Street Fighter. Событие начнется на следующей неделе - 20 мая.

Анонсирована коллаборация Overwatch 2 x Street Fighter 6
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
luVol

А относительно недавние сжв персонажи в овере это вдохновение с чего было?

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sergeu78

после появления street fighter появилось много клонов world heroes, fatal fury, king of fighters, breakers revenge и т.д.

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