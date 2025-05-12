Один из сотрудников Blizzard напомнил, что без Street Fighter не было бы Overwatch

Арнольд Цанг, придумавший визуальный дизайн практических всех героев Overwatch, до работы в Blizzard рисовал официальные комиксы по Street Fighter.

Street Fighter была в "ДНК" Overwatch с первого дня работы, — рассказал он. — Причем не только в плане общего визуального стиля. Игра повлияла и на то, как мы создавали внешний вид персонажей и мир Overwatch. Мы решили делать необычных героев из разных уголков мира. Их принадлежность к культуре своей страны должна была проявляться в дизайне, истории и геймплее.



Я помню, что когда мы придумывали новых героев Overwatch, я постоянно мысленно возвращался к старому плакату Street Fighter, на котором были изображены все персонажи и их связь друг с другом. Мы хотели сделать нечто подобное и для нашей игры. В целом без Street Fighter не было бы и Overwatch.

Напоминам вам, что пару дней назад разработчики Overwatch 2 анонсировали новую каллаборацию в честь персонажей Street Fighter. Событие начнется на следующей неделе - 20 мая.