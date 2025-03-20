Опубликован комикс с предысторией Фрейи - нового персонажа Overwatch 2

В преддверии выхода нового героя - Фрейи, которая появится в игре с запуском 16 сезона в апреле, разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс "Охотница за бурями" с историей этого персонажа.

Комикс доступен как в обычном иллюстрированном формате, так и в виде анимированного ролика, который вы можете наблюдать выше. К сожалению, перевода на русский, увы, нет.

Присоединяйтесь к Оливии Ле Андерсен, актрисе, подарившей голос Фрейе, и ознакомьтесь с нашим новым комиксом "Охотница за бурями". Следуйте за бывшим агентом Overwatch Фрейей сквозь бурный взлет и падение Overwatch и отчаянные меры, на которые она пошла, чтобы найти новый путь вперед.

Ниже вы можете посмотреть анимациооный трейлер, описание способностей, а также записи игрового процесса за нового героя.