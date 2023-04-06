Опубликован обзорный трейлер новинок 4 сезона Overwatch 2 ©

Разработчики Overwatch 2 опубликовали в социальных сетях трейлер с демонстрацией косметических новинок четвертого сезона, который стартует уже на следующей неделе - 11 апреля. В новом сезоне игроки получат не только новую косметику, карту и нового героя, но и несколько новых ивентов. Обо всем по порядку.

В игре появится новый герой поддержки – Ткач Жизни;

Эпохальный облик 4-го сезона будет посвящен "Сигме";

Новое поле боя "Talantis", созданное в сотрудничестве с сообществом;

Масштабные улучшениями в обновленном соревновательном режиме.

В период сезона в игре пройдет масса событий: "Starwatch" (9-22 мая); "Испытание Ткача Жизни" (с 11 апреля), "Talantis" (25 апреля - 1 мая), "Испытание Симметры" (23-29 мая), "Месяц гордости" (с 1 июня). Демонстрацию скинов в награду за прохождения этих событий вы можете посмотреть в трейлере.

Также разработчики опубликовали инфографику 4-го сезона:

Сезон обещает быть насыщенным. Напоминаем вам, что сейчас в игре действует двойной опыт боевого пропуска - это отличная возможность закрыть его до начала следующего, если вы этого еще не сделали.

Overwatch 2 доступен на РС, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.