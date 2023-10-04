Опубликован трейлер к запуску 7-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 7-го сезона с подзаголовком "Восход тьмы", в котором
продемонстрировали новые косметические предметы, новое поле боя и прочие новинки.
Что ждет игроков в новом сезоне:
- Долгожданные реворки Сомбры и Турбосвина;
- Эпохальный облик 7-го сезона достанется Хандзо – "Онре";
- Новый боевой пропуск с косметическими предметами, вдохновлёнными вселенной Diablo и Хэллоуином;
- В игру вернут Хэллоуинские ивенты прошлых лет – "Месть Крысенштейна" и "Месть Крысенштейна: Гнев невесты";
- Разработчики обещают добавить 17 новых хэллоуинских обликов, которые, конечно же, можно будет купить только во внутриигровом магазине;
- Новая карта в режиме "Контроль объекта" под названием "Самоа".
Но самая интересная новинка сезона: событие-коллаборация со вселенной Diablo под названием "Испытания Санктуария". Вот на кого появятся новые скины:
- Империй - Райнхардт;
- Морейна - Иллари;
- Инарий - Фарра;
- Азмодан - Таран;
- Лилит - Мойра.
Седьмой сезон "Восход тьмы" начнется вечером 10 октября.
Скины шикарные