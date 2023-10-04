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Overwatch 2 04.10.2022
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Опубликован трейлер к запуску 7-го сезона Overwatch 2

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Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 7-го сезона с подзаголовком "Восход тьмы", в котором
продемонстрировали новые косметические предметы, новое поле боя и прочие новинки.

Что ждет игроков в новом сезоне:

  • Долгожданные реворки Сомбры и Турбосвина;
  • Эпохальный облик 7-го сезона достанется Хандзо – "Онре";
  • Новый боевой пропуск с косметическими предметами, вдохновлёнными вселенной Diablo и Хэллоуином;
  • В игру вернут Хэллоуинские ивенты прошлых лет – "Месть Крысенштейна" и "Месть Крысенштейна: Гнев невесты";
  • Разработчики обещают добавить 17 новых хэллоуинских обликов, которые, конечно же, можно будет купить только во внутриигровом магазине;
  • Новая карта в режиме "Контроль объекта" под названием "Самоа".

Но самая интересная новинка сезона: событие-коллаборация со вселенной Diablo под названием "Испытания Санктуария". Вот на кого появятся новые скины:

  • Империй - Райнхардт;
  • Морейна - Иллари;
  • Инарий - Фарра;
  • Азмодан - Таран;
  • Лилит - Мойра.

Седьмой сезон "Восход тьмы" начнется вечером 10 октября.

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