Отмена PvE в Overwatch 2 сильно ударила по игрокам после долгого ожидания: "Overwatch 1 умерла ради этого?"

Долгожданный режим PvE в Overwatch 2 умер, и многие игроки, которые не теряли надежды, играя в продолжение чувствуют себя подавленными.
Blizzard все же добавит в Overwatch 2 некий PvE-компонент, но обещанный и проработанный сюжетный режим, который помог многим фанатам смириться с уходом из Overwatch 1 был уничтожен. Исполнительный продюсер Джаред Нойс заявил в стриме разработчиков, что "эти вещи больше не входят в наши планы", потому что "ясно, что мы не можем реализовать первоначальное видение PvE".
Как и следовало ожидать сообщество Overwatch 2 находится между разочарованием и срывом и очень часто можно увидеть вопрос "Overwatch 1 умерла ради этого?".
Система PvE не была представлена как незначительная особенность Overwatch 2; это был основополагающий элемент новой игры. Его неоднократно откладывали на потом, и теперь, когда это время наступило, большая часть представленного контента была отменена. PvE все еще будет, но в явно урезанном виде, и игроки оплакивают потерянное время.
Кроме того, эта новость только возобновила и усилила споры о том, почему Overwatch 2 должна была стать большим обновление, а не самостоятельным сиквелом.
"То есть вы хотите сказать, что мы прошли через месяцы отсутствия контента только ради 5v5 и Push?!" - спрашивает пользователь Reddit в одном из самых популярных комментариев.
Разве не в этом заключалась вся идея OW2? Я даже не знаю, что сказать. Мне просто грустно.
Огромное разочарование. OW1 умерла ради этого?
По сути, они просто сказали мне, что убирают единственное, чего я действительно ждал от этой игры.
Навыки - это то, чего ждало большинство игроков. Да, это плохо.
Все, включая некоторых разработчиков из Blizzard, похоже, согласны с тем, что вся эта ситуация просто ужасна, даже если она преподносится как жертва, необходимая для здоровья игры. Комментарии на YouTube, Twitter, Reddi и форумах Blizzard представляют собой различный спектр разочарований и ярости. Ролик на YouTube вообще утонул в дизлайках. Единственным положительным моментом является то, что PvP сторона игры может выиграть от ресурсов, высвободившихся в результате отмены, и, опять же, PvE миссии все еще будут, но ничто не загладит остроты этой новости.
Туда ей и дорога, поломанный баланс, бардак с матчмейкингом, а теперь отмена ПвЕ. Среднюю командную стрелялку превратили в помойку.
Ничего, ждите ОВ классик. Варкрафт такое уже пережил.
Пора новую часть Warcraft делать, а не парашу старую доить.
Лучше не надо. Эти рукожопы и старый варик нормально улучшить не смогли, куда им что-то новое делать...
В настоящий момент у них нет специалистов, которые бы могли делать стратегии - люди делавшие 3 варик в большинстве своем свалили на фоне скандала с выходом лича внутри команды в 2008, а команды делавшей старкрафт также уже считай нет - большая часть сотрудников разбежалась в течении 2017-2019го.
Эх, помню как начинал играть в неё с другом, в 2016 году. Игра была как перерождение TF 2 и подарила море разных эмоций: долго играл, потом бросал, потом опять начинал. Эх, вернуть бы тот Овервотч, который был в промежутке с 2016 по 2020 года. Сейчас увы, почти всех героев испоганили, играть ими невозможно, баланса нет, тупорылый батлпасс, который нужно гриндить 10000 часов, а теперь ещë и обещаный PVE отменили.
фанатики активижн/близард никогда не поумнеют. их совсем не жаль
зато тебя жаль с таким комментом
Да-да, не поумнеют, такие тупышки сидят. Рубят правда денег миллиарды и входят в топ5 богатых игровых компаний, но такие они тупышки...