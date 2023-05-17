Отмена PvE в Overwatch 2 сильно ударила по игрокам после долгого ожидания: "Overwatch 1 умерла ради этого?" ©

Долгожданный режим PvE в Overwatch 2 умер, и многие игроки, которые не теряли надежды, играя в продолжение чувствуют себя подавленными.

Blizzard все же добавит в Overwatch 2 некий PvE-компонент, но обещанный и проработанный сюжетный режим, который помог многим фанатам смириться с уходом из Overwatch 1 был уничтожен. Исполнительный продюсер Джаред Нойс заявил в стриме разработчиков, что "эти вещи больше не входят в наши планы", потому что "ясно, что мы не можем реализовать первоначальное видение PvE".

Как и следовало ожидать сообщество Overwatch 2 находится между разочарованием и срывом и очень часто можно увидеть вопрос "Overwatch 1 умерла ради этого?".

Система PvE не была представлена как незначительная особенность Overwatch 2; это был основополагающий элемент новой игры. Его неоднократно откладывали на потом, и теперь, когда это время наступило, большая часть представленного контента была отменена. PvE все еще будет, но в явно урезанном виде, и игроки оплакивают потерянное время.

Кроме того, эта новость только возобновила и усилила споры о том, почему Overwatch 2 должна была стать большим обновление, а не самостоятельным сиквелом.

"То есть вы хотите сказать, что мы прошли через месяцы отсутствия контента только ради 5v5 и Push?!" - спрашивает пользователь Reddit в одном из самых популярных комментариев.

Разве не в этом заключалась вся идея OW2? Я даже не знаю, что сказать. Мне просто грустно.

Огромное разочарование. OW1 умерла ради этого?

По сути, они просто сказали мне, что убирают единственное, чего я действительно ждал от этой игры.

Навыки - это то, чего ждало большинство игроков. Да, это плохо.

Все, включая некоторых разработчиков из Blizzard, похоже, согласны с тем, что вся эта ситуация просто ужасна, даже если она преподносится как жертва, необходимая для здоровья игры. Комментарии на YouTube, Twitter, Reddi и форумах Blizzard представляют собой различный спектр разочарований и ярости. Ролик на YouTube вообще утонул в дизлайках. Единственным положительным моментом является то, что PvP сторона игры может выиграть от ресурсов, высвободившихся в результате отмены, и, опять же, PvE миссии все еще будут, но ничто не загладит остроты этой новости.