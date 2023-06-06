Overwatch 2 - до конца 4-го сезона в игре будет действовать удвоенный опыт

В Overwatch 2 включили удвоенный опыт! Это отличная возможность прокачать свой боевой пропуск, если вы не сделали это ранее. Прибавка к экспе будет действовать до конца этого сезона.

Удвоенный опыт будет даваться только за завершение матча. Бонусной прибавки к опыту за испытания, игру на востребованной роли или репутацию нет.

Напоминаем вам, что текущий сезон завершится в игре 13 июня и в этот же день стартует 5-й сезон. Сегодня разработчики приоткрыли занавес на изменения баланса героев в пятом сезоне, о которых вы можете прочитать здесь.