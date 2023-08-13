Overwatch 2 имеет уже 9% положительных отзывов при более чем 90 тыс. оценок

Пользователи в Steam продолжают громить Overwatch 2, опустив рейтинг до 9% положительных отзывов при более чем 80 тыс. оценок. Blizzard пока никак не прокомментировала провальный релиз.

Выход дополнения Invasion не поменял мнения игроков, а наоборот усилил негатив в сторону “мусорного” контента второй части.