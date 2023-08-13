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Overwatch 2 04.10.2022
4 368 оценок

Overwatch 2 имеет уже 9% положительных отзывов при более чем 90 тыс. оценок

Simple Jack
Новости

Пользователи в Steam продолжают громить Overwatch 2, опустив рейтинг до 9% положительных отзывов при более чем 80 тыс. оценок. Blizzard пока никак не прокомментировала провальный релиз.

Выход дополнения Invasion не поменял мнения игроков, а наоборот усилил негатив в сторону “мусорного” контента второй части.

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20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Big and Fat

Достойно для отстоя.

15
FlowingNekton

Всегда знал что эта игра фуфло

0
wianewa FlowingNekton

Ну на релизе +/- была хорошей игрой. Так же Каплан нормально и адекватно развивал игру в плане контента, но когда пошли перестановки - убили игру напрочь. Ну и жадность близзард в том числе в отношении киберспорта. Который сейчас тоже умер.

0
Moltrael wianewa

Пока там был Каплан, все было нормально. Игру развивали, пытались нормальный баланс делать и новый контент выпускать. И тут они анонсят вторую часть, забивают на игру и все, теперь имеем вот этот ОверКАЛ 2
А, ну и Каплан ушел.

0
Omnia Smirnow

"Замечательной" игре - "замечательные" оценки!

7
OculusMortem

Близзард, это очередная победа!

5
Neron_13

И близзард

1
ForsakenOne

Вышла игра там где ее можно оценить пользователям и они оценили.

3
Мастурбатя

Ага. За пределами баттлнета всё не так здорово.

2
wianewa Мастурбатя

А близзрд думали, что щас хапнут новой аудитории, но хапнули лишь продолговаты предметы себе.)

1
Serpentrage wianewa

Да они хапнули почти сотку тысяч аудитории и вернули Китай в игру, многие купили паки, так что это успех очевидный. Неочевидный только васянам с пг.

-1
wianewa Serpentrage
Да они хапнули почти сотку тысяч аудитории

Это те люди, что запустили игру на 30 минут, чтобы стим дал написать отзыв.

-1
Serpentrage wianewa

да, на 30 минут, уже 3е сутки все верно. рукалицо.

-1
Kratos.s

Почему-то мне кажется, что разработчикам плевать на отзывы и они дальше спокойно себя чувствуют. Не говоря о том, что люди продолжают в неё играть. Если бы её онлайн был 100-200 игроков примерно в день максимум, то тогда бы разработчики подумали бы о проблеме с игрой. А по факту как не опускай рейтинг игры, люди продолжают в неё играть.

0
Niphestotel

Почитайте эти отзывы, были бы они все по игре)

-8
wianewa

Игре так-то уже 9 лет и только спустя 9 лет у игры появилась площадка, где можно оставить отзыв по игре. Учитывая то, как грандиозно близзард заскамили свою аудиторию - с чего вдруг людям ставить положительные оценки и уж тем более писать огромные развёрнутые эссе?

1
Niphestotel wianewa

Я про это и говорю, обзоры по большей части про близов, а не игру)

-4
wianewa Niphestotel

Т.е. игра никак не связана с близзард?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Шутки про порно это правда, близард выпустила патч для первой части и назвала игру цифрой 2

1