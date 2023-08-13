Overwatch 2 имеет уже 9% положительных отзывов при более чем 90 тыс. оценок

Пользователи в Steam продолжают громить Overwatch 2, опустив рейтинг до 9% положительных отзывов при более чем 80 тыс. оценок. Blizzard пока никак не прокомментировала провальный релиз.
Выход дополнения Invasion не поменял мнения игроков, а наоборот усилил негатив в сторону “мусорного” контента второй части.
Достойно для отстоя.
Всегда знал что эта игра фуфло
Ну на релизе +/- была хорошей игрой. Так же Каплан нормально и адекватно развивал игру в плане контента, но когда пошли перестановки - убили игру напрочь. Ну и жадность близзард в том числе в отношении киберспорта. Который сейчас тоже умер.
Пока там был Каплан, все было нормально. Игру развивали, пытались нормальный баланс делать и новый контент выпускать. И тут они анонсят вторую часть, забивают на игру и все, теперь имеем вот этот ОверКАЛ 2
А, ну и Каплан ушел.
"Замечательной" игре - "замечательные" оценки!
Близзард, это очередная победа!
И близзард
Вышла игра там где ее можно оценить пользователям и они оценили.
Ага. За пределами баттлнета всё не так здорово.
А близзрд думали, что щас хапнут новой аудитории, но хапнули лишь продолговаты предметы себе.)
Да они хапнули почти сотку тысяч аудитории и вернули Китай в игру, многие купили паки, так что это успех очевидный. Неочевидный только васянам с пг.
Это те люди, что запустили игру на 30 минут, чтобы стим дал написать отзыв.
да, на 30 минут, уже 3е сутки все верно. рукалицо.
Почему-то мне кажется, что разработчикам плевать на отзывы и они дальше спокойно себя чувствуют. Не говоря о том, что люди продолжают в неё играть. Если бы её онлайн был 100-200 игроков примерно в день максимум, то тогда бы разработчики подумали бы о проблеме с игрой. А по факту как не опускай рейтинг игры, люди продолжают в неё играть.
Почитайте эти отзывы, были бы они все по игре)
Игре так-то уже 9 лет и только спустя 9 лет у игры появилась площадка, где можно оставить отзыв по игре. Учитывая то, как грандиозно близзард заскамили свою аудиторию - с чего вдруг людям ставить положительные оценки и уж тем более писать огромные развёрнутые эссе?
Я про это и говорю, обзоры по большей части про близов, а не игру)
Т.е. игра никак не связана с близзард?
Шутки про порно это правда, близард выпустила патч для первой части и назвала игру цифрой 2