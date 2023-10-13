Overwatch 2 может получить кроссовер с корейской K-pop группой "Le Sserafim"

В тизере новой песни можно увидеть логотип Overwatch на багажнике автомобиля. Примечательно, что это совсем новенький музыкальный коллектив: их первый альбом вышел только в мае 2023 года.
Учитывая, что это вся информация которая есть у зарубежных игровых СМИ, то можно предположить два варианта:
- Игроков просто водят за нос и подогревают интерес;
- Фанатов Overwatch ждет аналог KDA из League of Legends, что вполне вероятно, учитывая популярность игры в Южной Корее.
Игроков просто водят за нос и подогревают интерес
Одного не понимают, что всем нормальным адекватным игрокам глубоко насрать на эти подогревы.