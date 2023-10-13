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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

Overwatch 2 может получить кроссовер с корейской K-pop группой "Le Sserafim"

Solstice
Новости

В тизере новой песни можно увидеть логотип Overwatch на багажнике автомобиля. Примечательно, что это совсем новенький музыкальный коллектив: их первый альбом вышел только в мае 2023 года.

Учитывая, что это вся информация которая есть у зарубежных игровых СМИ, то можно предположить два варианта:

  • Игроков просто водят за нос и подогревают интерес;
  • Фанатов Overwatch ждет аналог KDA из League of Legends, что вполне вероятно, учитывая популярность игры в Южной Корее.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Clive Rosfield
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Protocol10

Игроков просто водят за нос и подогревают интерес

Одного не понимают, что всем нормальным адекватным игрокам глубоко насрать на эти подогревы.

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