Overwatch 2 может получить кроссовер с корейской K-pop группой "Le Sserafim"

В тизере новой песни можно увидеть логотип Overwatch на багажнике автомобиля. Примечательно, что это совсем новенький музыкальный коллектив: их первый альбом вышел только в мае 2023 года.

Учитывая, что это вся информация которая есть у зарубежных игровых СМИ, то можно предположить два варианта: