Overwatch 2 - Новый герой "Иллари" стала доступна для игры в соревновательном режиме

Готовы выжигать врагов силой солнца? Иллари стала доступна в Соревновательной игре! Вместе с появлением героя в соревновательной игре, разработчики выкатили обещанный нерф героя.
Станция исцеления
- Восстановление здоровья уменьшено с 40 до 30 ед.
- Показатель щита уменьшен с 75 до 50 ед.
Пленное солнце
- Барьеры теперь блокирует попадание снаряда и урон от взрыва
- Размер снаряда уменьшен с 1.5 до 0.75 м.
- Время действия эффекта "Солнечный удар" сокращено с 7 до 6 сек.
Также немного поменяли прокачку персонажей в профиле:
- Необходимое для повышения уровня субзначков количество побед было понижено с 2 до 1 для всех героев, ролей и игровых режимов. Количество присуждаемого опыта также было изменено в целях сохранения игрового баланса.
А еще исправили ряд ошибок:
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые испытания события не учитывались в задании «Спаситель Подземного мира» для получения Бригиттой облика «Блестяшка».
- Исправлена неполадка, в результате которой облик Эш «Укротительница змей» считался премиальной наградой боевого пропуска вместо обычной. Все успевшие разблокировать этот облик на ленте наград боевого пропуска игроки получат его автоматически.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли присоединяться к уже начавшимся заданиям события «Подземный мир» и сюжетным заданиям «Вторжения».
- Исправлена неполадка, в результате которой зрители могли наблюдать за игроками во время заданий события «Подземный мир» и сюжетных заданий «Вторжения».
- Исправлена неполадка, в результате которой реплика Орисы «Кто сказал, что рыцарей больше нет?» не отображалась в меню коллекции.
- Исправлена неполадка, в результате которой облик Орисы World Cup был недоступен.
- Исправлена неполадка, в результате которой взрыв «Пленного солнца» клонированной Иллари наносил урон Эхо и ее союзникам.
- Исправлена неполадка, в результате которой победная поза Бастиона «Медаль» не отображалась в меню коллекции.
О, таки понерфили.
Кайф.