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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 522 оценки

Overwatch 2 официально вернется в Китай 19 февраля

Solstice
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Фон события "Возвращение в Китай"
Фон события "Возвращение в Китай"

В 2023 году Blizzard закрыли китайские сервера Overwatch 2, потому что тогдашнее руководство компании не смогло договориться о продлении контракта с издателем NetEase.

С 8 по 15 января пройдет технический тест китайских серверов, на котором будут доступны только герои первой части. А 19 февраля состоится официальный запуск китайских серверов уже со всеми новинками Overwatch 2. Blizzard пишут, что сохранили прогресс всех китайских игроков из OW1.

Ранее в файлах игры был обнаружен фон события "Возвращение в Китай", которое скорее всего и будет проводиться в середине января.

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