Overwatch 2 побила собственный рекорд онлайна в Steam

Overwatch 2 побил собственный рекорд онлайна в Steam вечером в пятницу, 11 августа. В какой-то момент в игре находилось свыше 75 тысяч пользователей, что стало новым достижением для командного шутера.

Тем не менее командный шутер от Blizzard продолжает оставаться одной из самых низкооценных игр на платформе Valve. У игры на момент написания заметки сейчас чуть более 11% положительных отзывов. Игроки недовольны монетизацией и PvE-контентом в обновлении «Вторжение». По их словам, разработчики выпустили меньше, чем обещали.