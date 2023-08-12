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Overwatch 2 04.10.2022
4 363 оценки

Overwatch 2 побила собственный рекорд онлайна в Steam

Simple Jack
Новости

Overwatch 2 побил собственный рекорд онлайна в Steam вечером в пятницу, 11 августа. В какой-то момент в игре находилось свыше 75 тысяч пользователей, что стало новым достижением для командного шутера.

Тем не менее командный шутер от Blizzard продолжает оставаться одной из самых низкооценных игр на платформе Valve. У игры на момент написания заметки сейчас чуть более 11% положительных отзывов. Игроки недовольны монетизацией и PvE-контентом в обновлении «Вторжение». По их словам, разработчики выпустили меньше, чем обещали.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AllConforD

"Overwatch 2 побил собственный рекорд онлайна в Steam вечером в пятницу, 11 августа."

"Тем не менее командный шутер от Blizzard продолжает оставаться одной из самых низкооценных игр на платформе Valve. У игры на момент написания заметки сейчас чуть более 11% положительных отзывов."

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Игра только вышла на новой площадке, естественно там будет онлайн. Посмотрим через месяц, тогда можно и постить эти картинки

0
Strannik110

Они заходили в игру специально, чтобы потом появилась возможность написать отзыв, вот и все)

2
Serpentrage

да-да, рассказывай. Поэтому 2е сутки онлайн 70к+. Достаточно просто почитать отзывы хоть первые 100 чтобы понять какие имбецилы ставят негатив, никакой конкретики, просто так - флешмоб кретинов, надеюсь валве потрет все это. Хоть я лично ОВ даже не запускал и не собираюсь, но то что происходит просто дичь.

0
Евгений Кондратенко

То есть для бесплатной игрушки макс онлайн всего 75к? И то не надолго))) Помоему когда овер был платный там и то онлайн был больше) А после отвратной системы монетизации и насильного пересаживания всех на псевдосиквел игроки ушли. Даже в стиме игра не набрала должного онлайна. С выходом новой колды и третьего payday об Overwatch и вовсе забудут. Браво близзард. Вот это управление успешным проектом. Я так и вижу вас на обложке книги «Как просрать хорошую игру».

2
Иван Пиво

Больше соглашусь с этим челиком. "Ыгыы во фритуплей игре скинцы и контент платные аряя"

0
tvorog8088

Может кому нибудь эта ерундистика даже нравится...

0
Makar_AS8

если только новым игрокам..

0
ChiliPepper

Ежики плакали, но продолжали есть кактусы.

0
warp 37

Когнитивный диссонанс.

-2
bysaturn

Пока одни ставят негативные отзывы другие куколды заносят деньги

1
Stalker608 bysaturn

А может это даже одни и те же

0