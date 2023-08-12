Overwatch 2 побила собственный рекорд онлайна в Steam

Overwatch 2 побил собственный рекорд онлайна в Steam вечером в пятницу, 11 августа. В какой-то момент в игре находилось свыше 75 тысяч пользователей, что стало новым достижением для командного шутера.
Тем не менее командный шутер от Blizzard продолжает оставаться одной из самых низкооценных игр на платформе Valve. У игры на момент написания заметки сейчас чуть более 11% положительных отзывов. Игроки недовольны монетизацией и PvE-контентом в обновлении «Вторжение». По их словам, разработчики выпустили меньше, чем обещали.
"Overwatch 2 побил собственный рекорд онлайна в Steam вечером в пятницу, 11 августа."
"Тем не менее командный шутер от Blizzard продолжает оставаться одной из самых низкооценных игр на платформе Valve. У игры на момент написания заметки сейчас чуть более 11% положительных отзывов."
Игра только вышла на новой площадке, естественно там будет онлайн. Посмотрим через месяц, тогда можно и постить эти картинки
Они заходили в игру специально, чтобы потом появилась возможность написать отзыв, вот и все)
да-да, рассказывай. Поэтому 2е сутки онлайн 70к+. Достаточно просто почитать отзывы хоть первые 100 чтобы понять какие имбецилы ставят негатив, никакой конкретики, просто так - флешмоб кретинов, надеюсь валве потрет все это. Хоть я лично ОВ даже не запускал и не собираюсь, но то что происходит просто дичь.
То есть для бесплатной игрушки макс онлайн всего 75к? И то не надолго))) Помоему когда овер был платный там и то онлайн был больше) А после отвратной системы монетизации и насильного пересаживания всех на псевдосиквел игроки ушли. Даже в стиме игра не набрала должного онлайна. С выходом новой колды и третьего payday об Overwatch и вовсе забудут. Браво близзард. Вот это управление успешным проектом. Я так и вижу вас на обложке книги «Как просрать хорошую игру».
Больше соглашусь с этим челиком. "Ыгыы во фритуплей игре скинцы и контент платные аряя"
Может кому нибудь эта ерундистика даже нравится...
если только новым игрокам..
Ежики плакали, но продолжали есть кактусы.
Когнитивный диссонанс.
Пока одни ставят негативные отзывы другие куколды заносят деньги
А может это даже одни и те же