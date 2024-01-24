Overwatch 2 принесла Blizzard $225 миллионов прибыли и более 50 миллионов активных игроков

Такая информация появилась на странице в LinkedIn у бывшего главы по глобальному маркетингу Overwatch Сэма Салибы. В своих достижениях на этой должности Салиба пишет следующее:
Я руководил запуском Overwatch 2 и смог превысить ожидания и KPI на 130%. В результате запуска Overwatch 2 вышла на первое место в трендах Twitter, YouTube, TikTok, Twitch и поиска Google, а также привлекла более 50 миллионов активных игроков и принесла $225 миллионов прибыли.
Не совсем ясно за какой именно период эти показатели. В феврале 2023 года издание Forbes поделилось, что Overwatch 2 смогла заработать более $100 миллионов за первые три месяца после выхода. Что касается количества активных игроков, то в декабре 2022 года Blizzard сообщали, что в игру играет более 40 миллионов человек. Какая сейчас статистика — неизвестно.
кто эти исключительно странные люди кто донатит в эти помои?
Подростающее поколение, которое еще не осознает того, что их разводят.
Я
На что меня развели, скажи, пжл
Как минимум втюхали 2 раза одно и то же.
Вот вам и рекорды по негативным отзывам))) Хомяки кололись, но продолжали жрать кактус
ну или хомяки писали негативные отзывы, тут с какой стороны смотреть
Меня всё устраивает. Играю на чиле, открываю БП, кайфую по жизни. Лучше, скажи, что с тобой и другими хейтерами не так? Вас к чему-то принуждают близзы? Заставляют что-то покупать? А если вообще опустить момент с покупками, игра сама по себе ок.
Главный принцип донатных помоек: "без доната будешь сосать". Если тебе нравится сосать, то играй.
Что тут может устраивать то? Далее сравнение:
1: Более пассивная, людям вроде меня ( не снайпер) целиться проще
2: Дичайшая скорость героев, хрен попадёшь
Выноска: По моему мнению "контур" персонажей был уменьшен, и из-за этого реже попадания, по-крайней мере в 1 части у меня меткость был 68%, а сейчас 56%..
1: Выходишь с боя, показывают лучший момент матча, победившую команду в позах, и 4 лучших игрока, и всёч это можно скипнуть ESC
2: Выходишь боя, дохренище ненужной инфы, куча "непропускаемых" страниц (только кнопочкой снизу можно закрыть).
1:Танк - это танк, живучие, с меньшим уроном (хог исключение)
2: Танк - это дамагер, от которого не убежишь, и соло хрен завалишь.
1: Читеров практически нет
2: Отсылал в цпп записи боёв, где бегает солдат (к примеру) и без своей ульты (не наводит "крестиком") убивает соло всю команду. Ну или был райнхард, который копил фул ульту буквально за два удара..
1: Минимум негатива со стороны русских и кхм..кхм.. (вдруг забанят)
2: В каждом матче тебя оскорбляют если ты хотя бы что-то скажешь, russian sykabliad..
1: Процент побед у меня был на уровне 60
2: Процент побед на уровне 38...
1: Ливнул игрок, не беда - вот тебе другой!
2: Ливнул 1 игрок?...Ливнул 2 игрок??...Ливнул 3 игрок???...Ливнул 4 игрок???? Ты один не сможешь играть, завершить матч.....
P.S. Или я криворукее стал, или по какому-то принципу у меня хуже команды стали подбираться?
P.P.S.: Материться я стал вдвойне чаще, заходя в это....А ведь порой хочется побегать Мойрой или Орисой...
Зачем в такое вкладывать деньги, совсем вкуса нет, игра ужасная даже стим оценки ниже плинтуса.
школьники на F2P сбежались
стонкс жепки вместо кибершпорта
кто бы мог подумать