Overwatch 2: Смотрите трансляции Overwatch Contenders и получите облики и памятное граффити

За просмотр матчей Overwatch Contenders можно будет получить граффити "Overwatch Collegiate 2022" (2 часа просмотра), скины Contenders на Жнеца (4 часа) и облики Contenders OW2 на Лусио (8 часов). А за просмотр финала этого соревнования дадут скины Contenders OW2 на Гэндзи (нужно будет смотреть 2 часа).
На этот раз трансляции будут идти на Twitch (на канале Contenders), поэтому вам понадобится привязать вашу учетку Blizzard в настройках.
Матчи Spring Series будут идти с 12 апреля по 10 мая, а также с 11 мая по 2 июня. Финал пройдет с 9 по 12 июня. Пока расписание выглядит так:
- 12 апреля в 11:00 МСК (Contenders Австралия)
- 13 апреля в 11:00 МСК (Contenders Австралия)
- 15 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)
- 16 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)
- 22 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)
- 23 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate, финал)
- 28 мая в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)
- 3 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)
- 4 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)
- 10 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)
- 11 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)
В расписании возможны изменения: время трансляций может меняться и могут появляться другие стримы (например, на официальном сайте почти нет майских трансляций и отсутствует часть июньских). Жетоны на стримах Contenders не выдают.