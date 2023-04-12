Overwatch 2: Смотрите трансляции Overwatch Contenders и получите облики и памятное граффити

За просмотр матчей Overwatch Contenders можно будет получить граффити "Overwatch Collegiate 2022" (2 часа просмотра), скины Contenders на Жнеца (4 часа) и облики Contenders OW2 на Лусио (8 часов). А за просмотр финала этого соревнования дадут скины Contenders OW2 на Гэндзи (нужно будет смотреть 2 часа).

На этот раз трансляции будут идти на Twitch (на канале Contenders), поэтому вам понадобится привязать вашу учетку Blizzard в настройках.

Матчи Spring Series будут идти с 12 апреля по 10 мая, а также с 11 мая по 2 июня. Финал пройдет с 9 по 12 июня. Пока расписание выглядит так:

12 апреля в 11:00 МСК (Contenders Австралия)

13 апреля в 11:00 МСК (Contenders Австралия)

15 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)

16 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)

22 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate)

23 апреля в 21:00 МСК (Overwatch Collegiate, финал)

28 мая в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)

3 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)

4 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)

10 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)

11 июня в 11:00 МСК (Contenders Азиатско-Тихоокеанский регион)

В расписании возможны изменения: время трансляций может меняться и могут появляться другие стримы (например, на официальном сайте почти нет майских трансляций и отсутствует часть июньских). Жетоны на стримах Contenders не выдают.