Overwatch 2 04.10.2022
4.1 286 оценок

Overwatch 2: В сети появились первые записи игрового процесса за нового героя "Ткач жизни"

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Solstice
Новости

Несколько дней назад разработчики Overwatch 2 презентовали нового персонажа по прозвищу "Ткач жизни", который пополнит ряды героев роли поддержка. Сегодня разработчики разослали популярным контент-мейкерам приглашения, в которых те смогли опробовать нового героя раньше остальных.

Обрадовавшись такому хайпу, блогеры сразу же кинулись публиковать записи игрового процесса у себя на каналах:

Забавный ролик с абузом способностей во вред своей команде:

Напоминаем вам, что новый герой станет доступен в игре с 11 апреля. Добавить "Ткача жизни" в свою коллекцию героев вы сможете купив боевой пропуск 4-го сезона.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Sidorovich12

Чё так разрабов прёт с гомосеков? Какую то диснеевскую принцессу сделали...

3
pokemonizm

то есть предыдущих 4х персонажей вежливо упустим из вида и сделаем вид что Близы выпускают только "гомосеков", да?

-2
Sidorovich12 pokemonizm

Не знаю насчёт всех, но последнее оно похоже на какую то принцессу из диснеевских мультиков. А судя по названию это мужик. Мужик с бабской внешностью это гомосек...

-1
pokemonizm Sidorovich12
Мужик с бабской внешностью это гомосек

Эт да, лучше бы сделали лысое быдло с падика, вот это точно было бы по мужски

-1
Sidorovich12 pokemonizm

Понятно. Значит ты тоже из этих... Фу.... Изыйди...

0
Grigorev_Petr

Ух. Пердаком генжи можно будет топить электростанции,когда он будет его притягивать в нано блейде.

1
wianewa

И при чём, в отличии от стенки Мэй или телепорта Симметры в пропасть, тут вообще без вариантов приплести пункт вредительство.) Ибо притягивалка хилит, а значит герой тупо пытается похилить чела. xD

1