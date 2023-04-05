Overwatch 2: В сети появились первые записи игрового процесса за нового героя "Ткач жизни" ©

Несколько дней назад разработчики Overwatch 2 презентовали нового персонажа по прозвищу "Ткач жизни", который пополнит ряды героев роли поддержка. Сегодня разработчики разослали популярным контент-мейкерам приглашения, в которых те смогли опробовать нового героя раньше остальных.

Обрадовавшись такому хайпу, блогеры сразу же кинулись публиковать записи игрового процесса у себя на каналах:

Забавный ролик с абузом способностей во вред своей команде:

Напоминаем вам, что новый герой станет доступен в игре с 11 апреля. Добавить "Ткача жизни" в свою коллекцию героев вы сможете купив боевой пропуск 4-го сезона.