Overwatch 2: В сети появились первые записи игрового процесса за нового героя "Ткач жизни"

Несколько дней назад разработчики Overwatch 2 презентовали нового персонажа по прозвищу "Ткач жизни", который пополнит ряды героев роли поддержка. Сегодня разработчики разослали популярным контент-мейкерам приглашения, в которых те смогли опробовать нового героя раньше остальных.
Обрадовавшись такому хайпу, блогеры сразу же кинулись публиковать записи игрового процесса у себя на каналах:
Забавный ролик с абузом способностей во вред своей команде:
Напоминаем вам, что новый герой станет доступен в игре с 11 апреля. Добавить "Ткача жизни" в свою коллекцию героев вы сможете купив боевой пропуск 4-го сезона.
Чё так разрабов прёт с гомосеков? Какую то диснеевскую принцессу сделали...
то есть предыдущих 4х персонажей вежливо упустим из вида и сделаем вид что Близы выпускают только "гомосеков", да?
Не знаю насчёт всех, но последнее оно похоже на какую то принцессу из диснеевских мультиков. А судя по названию это мужик. Мужик с бабской внешностью это гомосек...
Эт да, лучше бы сделали лысое быдло с падика, вот это точно было бы по мужски
Понятно. Значит ты тоже из этих... Фу.... Изыйди...
Ух. Пердаком генжи можно будет топить электростанции,когда он будет его притягивать в нано блейде.
И при чём, в отличии от стенки Мэй или телепорта Симметры в пропасть, тут вообще без вариантов приплести пункт вредительство.) Ибо притягивалка хилит, а значит герой тупо пытается похилить чела. xD