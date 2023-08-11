Overwatch 2 вышла из раннего доступа

С запуском шестого соревновательного сезона состоялся полноценный релиз Overwatch 2. Об этом заявил исполнительный продюсер шутера Джаред Нойс.

По словам Нойса, условный выход из раннего доступа зависит от того, насколько Blizzard довольна структурой игры, периодичностью выпуска контента, количеством контента и другими параметрами. На доработку игры разработчикам потребовался почти год. Релиз Overwatch 2 состоялся в октябре 2022 года. За это время Blizzard разобралась в принципах монетизации Overwatch 2, потребностях игроков, определилась с развитием внутриигровых систем и многого другого.

Напомним, что Overwatch 2 вышла в раннем доступе в октябре 2022 года. С шестым сезоном, релиз которого состоялся 10 августа, в игре появились новый герой, платные PvE-миссии и многое другое. Одновременно с этим шутер Blizzard вышел в Steam – игра получила крайне отрицательные отзывы от геймеров.