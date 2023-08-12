Overwatch 2 заняла 1 место в списке игр с самым низким рейтингом

Недавно в Steam состоялся релиз Overwatch 2, но игра получила крайне негативные отзывы от игроков. На данный момент ее рейтинг составляет всего 11%, что является очень низким показателем. Всего за короткое время игра привлекла более 70 тысяч отзывов.



Согласно текущему списку, Overwatch 2 занимает первое место в категории игр с самым низким рейтингом.

Список проектов с самым большим количеством негативных отзывов:

Overwatch 2;

War of the Three Kingdoms;

Flatout 3: Chaos & Destruction;

Identity;

Uriel's Chasm;

Spacebase DF-9;

O2Jam Online;

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2;

RollerCoaster Tycoon World;

Godus;

Формирование рейтинга основано не только на проценте негативных отзывов, но и на их общем количестве.



Важно отметить, что добавление Overwatch 2 в свою библиотеку Steam является бесплатным. Однако, существуют отдельные наборы с сюжетными заданиями, монетами и различными обликами персонажей, которые можно приобрести за дополнительную плату.