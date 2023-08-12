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Overwatch 2 04.10.2022
4 363 оценки

Overwatch 2 заняла 1 место в списке игр с самым низким рейтингом

Simple Jack
Новости

Недавно в Steam состоялся релиз Overwatch 2, но игра получила крайне негативные отзывы от игроков. На данный момент ее рейтинг составляет всего 11%, что является очень низким показателем. Всего за короткое время игра привлекла более 70 тысяч отзывов.

Согласно текущему списку, Overwatch 2 занимает первое место в категории игр с самым низким рейтингом.

Список проектов с самым большим количеством негативных отзывов:

  • Overwatch 2;
  • War of the Three Kingdoms;
  • Flatout 3: Chaos & Destruction;
  • Identity;
  • Uriel's Chasm;
  • Spacebase DF-9;
  • O2Jam Online;
  • Mobile Suit Gundam Battle Operation 2;
  • RollerCoaster Tycoon World;
  • Godus;

Формирование рейтинга основано не только на проценте негативных отзывов, но и на их общем количестве.

Важно отметить, что добавление Overwatch 2 в свою библиотеку Steam является бесплатным. Однако, существуют отдельные наборы с сюжетными заданиями, монетами и различными обликами персонажей, которые можно приобрести за дополнительную плату.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ChiliPepper

Многие инди только мечтають могут о таком количестве отзывов, даже негативных. Заранее прошу прощение за сравнение близзардов с инди ( по Фрейду видать)

5
Kamishini1993

Из игры года в кал десятилетия, молодцы, у близзард лучшие разработчики и управленцы

5
Artery Kaulitz

С WoW тоже самое - из легендарной и самой лучшей MMORPG в площадку Twitter

1