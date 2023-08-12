Overwatch 2 заняла 1 место в списке игр с самым низким рейтингом

Недавно в Steam состоялся релиз Overwatch 2, но игра получила крайне негативные отзывы от игроков. На данный момент ее рейтинг составляет всего 11%, что является очень низким показателем. Всего за короткое время игра привлекла более 70 тысяч отзывов.
Согласно текущему списку, Overwatch 2 занимает первое место в категории игр с самым низким рейтингом.
Список проектов с самым большим количеством негативных отзывов:
- Overwatch 2;
- War of the Three Kingdoms;
- Flatout 3: Chaos & Destruction;
- Identity;
- Uriel's Chasm;
- Spacebase DF-9;
- O2Jam Online;
- Mobile Suit Gundam Battle Operation 2;
- RollerCoaster Tycoon World;
- Godus;
Формирование рейтинга основано не только на проценте негативных отзывов, но и на их общем количестве.
Важно отметить, что добавление Overwatch 2 в свою библиотеку Steam является бесплатным. Однако, существуют отдельные наборы с сюжетными заданиями, монетами и различными обликами персонажей, которые можно приобрести за дополнительную плату.
Многие инди только мечтають могут о таком количестве отзывов, даже негативных. Заранее прошу прощение за сравнение близзардов с инди ( по Фрейду видать)
Из игры года в кал десятилетия, молодцы, у близзард лучшие разработчики и управленцы
С WoW тоже самое - из легендарной и самой лучшей MMORPG в площадку Twitter