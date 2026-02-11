Overwatch в Steam ставит рекорды: количество игроков превысило 165 тысяч, более чем в 2 раза побив прошлый пик онлайна

Как и ожидалось, новый сезон Overwatch с масштабными изменениями и релизом сразу пяти новых героев привлек большое количество игроков: только в Steam, по данным базы SteamDB, пиковый онлайн составил 165,651 человек, что более чем в два раза превышает прошлый рекорд в 75 608, установленный на момент выхода игры весной 2023 года. С учетом Battle.Net, где традиционно играет намного больше людей, одновременный онлайн Overwatch на PC вполне мог превысить полмиллиона игроков.

Также стоит отметить, что новое обновление первого сезона Overwatch принесло очень высокую аудиторию стримов. Согласно каталогу Twitch, на старте нового сезона примерно 165 тысяч человек смотрели Overwatch на Twitch. Этого было достаточно, чтобы сделать ее самой просматриваемой игрой на платформе - на целых 40 тысяч зрителей выше, чем League of Legends на втором месте.

Крупное обновление "Сезон 1: Завоевание" вышло вчера, в 22:00 по Московскому времени. Вместе с ним игра избавилась от цифры "2" в названии и снова стала просто Overwatch. В игру добавили двух новых героев урона (Ань Жань и Эмре), двух новых саппортов (Реактивную Кису и Мидзуки) и нового танка (Домина). К началу нового сезона также вышли новые косметические предметы, новый боевой пропуск, система подролей для всех персонажей, балансировка героев и многое другое.