Первые подробности по Overwatch 2 из BlizzCon 2023 - Новый PvP режим, три новых героя и тематика будущих сезонов

Состоялся первый день презентации выставки BlizzCon 2023, на котором, конечно же, не оставили без внимания одну из самых прибильных игр компании - Overwatch 2.

Во время показа Overwatch 2 на сцену вышел гейм-директор игры Аарон Келлер, который раззал о том, как разработчики впечетлены вниманием к своей игре и какие ближайшие обновления они готовят для публики.

Новый PvP режим

Начал свое выступление гейм-директор с рассказа об амбициозном PvP режиме под названием "Clash", которай команда разрабатывает уже на протяжении долгого времени. Первой картой этого режима станет Ханаока (это переделанная карта Ханамура).

В этом режиме будет 5 точек, расположенных подряд. Первой активируется точка в середине. Когда одна из команд захватит все пять точек или наберет максимальное количество очков, она выигрывает.

Разработчикам очень нравится этот режим, но выпустить его планируют лишь следующем году.

Тематика будущих сезонов

Пролили свет и на тематику следующих сезонов. По словам Аарона Келлера, команда уже определилась с тематикой будущих сезонов и готовит для игроков нечно особенное. Основные темы:

Египетская мифология

Мистические ужасы

Ведьмы

Паралельная вселенная (идея сезона заключается в том, что бы положительные герои стали злодеями, а отрицательные - положительными).

Новый герой Мауга

Не забыли разработчики и о новом герое: на выствке был представлен персонаж по имени "Маугу", который доступен в игре в рамках теста на этих выходных После героя уберит и вернут в игру с началом 8-го сезона, старт которого назначен на 8 декабря.

Разработчики рассказали несколько интересных фактов о герое:

Разработчики начали делать прототип героя, который обладал чем-то вроде телекинеза и носил щит. В 2019 году как раз вышел рассказ «Твой след», в котором представили Маугу и его собирались добавить в игру. Однако позже разработчики поняли, что щит не вписывался в образ этого персонажа-громилы, как и телекинетические способности.

Мауга тот парень, который просто поднимет булыжник руками, если захочет в вас его бросить — прокомментировали дизайнеры героев. Тогда они решили отдать эту механику другому персонажу и придумали Сигму.

Изначально пушки Мауга хотели назвать просто «Правая» и «Левая». По словам разработчиков, Мауга тот парень, который обязательно даст имена своим пушкам.

Запланированные герои

Разработчики вскользь рассказали о новых героях, которых они планируют добавить в следующем году. В игре появится три новых героя, причем двух уже затизерили в виде показанных артов:

Герой роли «Урон» по имени Venture (выйдет в 10 сезоне), а персонаж поддержки, который разрабатывается под кодовым Space Ranger (выйдет в 12 сезоне). Подробности расскажут позже.