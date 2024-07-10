Первый тизер новой героини "Space Ranger" в Overwatch 2

На карте Дорадо появилась космическая капсула — внутри нее есть фото нового персонажа. Судя по снимку, Space Ranger знакома с Мэй! Капсула принадлежит китайской компании «Лу-чэнь Интерстеллар». Именно она занималась проектом лунной колонии «Горизонт».
Space Ranger (Поддержка, имя не финальное) добавят в игру в следующем сезоне, но, скорее всего, героя дадут попробовать уже в конце этого (11 сезона). Капсула, в которой высадилась новая героиня, издает сигналы. Игрокам удалось их расшифровать.
«J приземлилась. Попытка связи с RPT. Ожидание ответа», — говорится в сообщении.
J может обозначать Jiayi (в русской версии игры — Цзэи) — так зовут подругу Мэй из компании «Лю-чэнь Интерстеллар». На карте Башня Лицзян Мэй может произнести такую фразу:
«Тут работает моя подруга Цзэи! Что мы с ней только не вытворяли в магистратуре. Рассказать, не поверят! (хихикает)»
А еще датамайнеру CF2lter-у удалось найти в файлах игры реплику «Мое гиперкольцо готово», которая наверняка связана со способностью нового персонажа.
Ого, какие подробности
Space Ranger курильщика
Space Ranger здорового человека:
Сумеречная Искорка?
Нормальная, красивая девушка в помоях2? Не верю
Зная нынешнюю близзард я уже догадываюсь, что там за кольцо 😒