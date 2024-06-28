По Overwatch 2 выйдут эксклюзивные очки в честь коллаборации с брендом "Gunnar Optiks"

Вторая официальная коллаборация Overwatch 2 с брендом очков. Американская компания Gunnar выпустила 2 пары очков в стиле игры — с логотипом Overwatch 2 и вдохновленные образом Дивы.
Очки Overwatch Ultimate стоят $65, а очки Tokki Edition — $125. Бренд производит очки, которые подойдут для тех, кто долго сидит за компьютером. По словам производителя, они защищают от воздействия синего света, а также сухости и усталости глаз.
Ранее у Blizzard была коллаборация с корейским брендом очков Gentle Monster — тогда вышли не только тематические очки, но специальные косметические предметы в игре.
Но прежде надо пройти подготовку геймерам?..