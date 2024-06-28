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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.9 489 оценок

По Overwatch 2 выйдут эксклюзивные очки в честь коллаборации с брендом "Gunnar Optiks"

Solstice
Новости

Вторая официальная коллаборация Overwatch 2 с брендом очков. Американская компания Gunnar выпустила 2 пары очков в стиле игры — с логотипом Overwatch 2 и вдохновленные образом Дивы.

Очки Overwatch Ultimate стоят $65, а очки Tokki Edition — $125. Бренд производит очки, которые подойдут для тех, кто долго сидит за компьютером. По словам производителя, они защищают от воздействия синего света, а также сухости и усталости глаз.

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Ранее у Blizzard была коллаборация с корейским брендом очков Gentle Monster — тогда вышли не только тематические очки, но специальные косметические предметы в игре.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ZAUSA
Бренд производит очки, которые подойдут для тех, кто долго сидит за компьютером. По словам производителя, они защищают от воздействия синего света, а также сухости и усталости глаз.

Но прежде надо пройти подготовку геймерам?..

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