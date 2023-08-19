По словам аналитиков, у Overwatch 2 все ещё достаточно лояльной аудитории

Чуть больше недели назад состоялся релиз Overwatch 2 в Steam, выход которого стал поводом для игроков высказать все свое недовольство, а компании Blizzard впервые выйти из зоны комфорта. Несмотря на заниженные оценки игры, аналитики уверяют, что аудитория игры все еще лояльна и платёжеспособна.

Несмотря на скандальный уход Activision Blizzard в результате которого локальные версии игры Blizzard закрыли и прогресс игроков удалили, около 50-60% затронутых игроков хотели бы по возможности вернутся к играм компании.

Как только Overwatch 2 вышла 10-го августа в Steam, игру вновь начали активно стримить и выпускать по ней прочий контент на китайских платформах. Стоит учесть, что BattleNet больше не имеет локальной версии для Китая, а глобальная версия Steam доступна в стране с некоторыми нюансами.

Как только игра вышла в Steam ещё почти сразу же забросали негативными обзорами. На данный момент игра имеет лишь 9% положительных из 144 тысяч обзоров. Тем не менее у шутера сохраняется стабильный онлайн на площадке Valve в диапазоне от 30 до 48 тысяч единовременных игроков.

Помимо онлайна игра и неплохо зарабатывает в Steam. Дополнения к Overwatch 2 входят в 20-ку самых популярных и массовых покупок магазина, на прошлой неделе игра входила в первую 10-ку. Также дополнение Invasion с несколькими сюжетными миссиями вошла в чарты на консолях.

Тем не менее вряд ли игра отвечает требованиям и ожиданиям руководства Activision Blizzard.

Overwatch 2 доступна по условно-бесплатной модели на PC{ Steam | BattleNet }, PlayStation 4|5, Xbox One|Series X|S и Nintendo Switch.