По словам аналитиков, у Overwatch 2 все ещё достаточно лояльной аудитории

Чуть больше недели назад состоялся релиз Overwatch 2 в Steam, выход которого стал поводом для игроков высказать все свое недовольство, а компании Blizzard впервые выйти из зоны комфорта. Несмотря на заниженные оценки игры, аналитики уверяют, что аудитория игры все еще лояльна и платёжеспособна.
- Несмотря на скандальный уход Activision Blizzard в результате которого локальные версии игры Blizzard закрыли и прогресс игроков удалили, около 50-60% затронутых игроков хотели бы по возможности вернутся к играм компании.
- Как только Overwatch 2 вышла 10-го августа в Steam, игру вновь начали активно стримить и выпускать по ней прочий контент на китайских платформах. Стоит учесть, что BattleNet больше не имеет локальной версии для Китая, а глобальная версия Steam доступна в стране с некоторыми нюансами.
- Как только игра вышла в Steam ещё почти сразу же забросали негативными обзорами. На данный момент игра имеет лишь 9% положительных из 144 тысяч обзоров. Тем не менее у шутера сохраняется стабильный онлайн на площадке Valve в диапазоне от 30 до 48 тысяч единовременных игроков.
- Помимо онлайна игра и неплохо зарабатывает в Steam. Дополнения к Overwatch 2 входят в 20-ку самых популярных и массовых покупок магазина, на прошлой неделе игра входила в первую 10-ку. Также дополнение Invasion с несколькими сюжетными миссиями вошла в чарты на консолях.
- Тем не менее вряд ли игра отвечает требованиям и ожиданиям руководства Activision Blizzard.
Overwatch 2 доступна по условно-бесплатной модели на PC{ Steam | BattleNet }, PlayStation 4|5, Xbox One|Series X|S и Nintendo Switch.
По словам пользователей аналитики п... (обманывают)
Достаточно что бы скамить на бабки?
Там 90% отрицательных отзывов это китайцы,которым заблочили аккаунты,они же и основной онлайн.У игры большой онлайн и продажи донатных шмоток,а но отзывы всем плевать,средний геймер будет орать,писать плохие отзывы,но всё равно купит онлайн дрочильню вроде диабло 4 или скин в овервотч и спиратит одиночную игру вроде балдур гейт 3,несмотря на все написанные им же хвалебные комментарии.