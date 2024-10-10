По словам журналиста, Blizzard работает над мобильной версией Overwatch

По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, Blizzard работает над мобильной версией Overwatch. Эта информация была упомянута в его книге Play Nice, посвященной истории компании. Хотя детали проекта пока не раскрываются, остается неизвестным, будет ли это полноценный порт Overwatch 2 или же совершенно новая игра для мобильных устройств.

Слухи о мобильной Overwatch ходят уже несколько лет, однако это первый раз, когда подобные слухи подтверждает надежный источник. Несмотря на это, никаких конкретных подробностей о сроках выхода или особенностях игры пока не сообщается.

Также в книге Шрайера упоминается, что бывший президент Blizzard Майк Ибарра рассматривал вариант перезапуска игры. Это может означать, что компания ищет способы оживить франшизу и адаптировать её для нового мобильного рынка, расширяя аудиторию.