По слухам, новым героем Overwatch 2 станет шотландский лидер повстанцев по имени Phreaks

Blizzard официально тизерит нового героя, которого мы увидим в 14 сезоне Overwatch 2! Это будет 42-й персонаж, и, по слухам, он — шотландский лидер группировки Phreaks. Скорее всего, это танк, который кардинально изменит командную игру. Фаны уже вовсю строят теории, изучая намёки из трейлеров и пасхалки на картах. Как думаете, какие способности у него будут?

Банда Phreaks, к которой принадлежит новый танк, появлялась еще в анонсирующем ролике Overwatch 1.

В самом первом синематике были кадры с какой-то бандой в Париже. На куртке одного из преступников можно различить надпись Phre... (Phreaks?). А в центре как раз парень с зелеными волосами — как мы знаем из тизера с BlizzCon, у нового персонажа как раз будет такая прическа. Но, несмотря на то, что события происходят во Франции, уже подтверждено, что новый герой — шотландец.

Поделитесь своим мнением в комментариях! Какие ожидания от нового танка?