По вселенной Overwatch выйдет сборник новых рассказов "Heroes Ascendant"

Показали обложку сборника новых рассказов по Overwatch "Heroes Ascendant" — эта книга выйдет 5 марта 2024 года Сборник был анонсирован еще в январе этого года. В нем будет 8 новых историй, среди которых:

История об атаке Нуль-сектора на Токио. Хандзо слышит призрак своего отца и встречается с кое-кем знакомым.

Рассказ от Линдси Эли (написала книгу «Банда мертвецов») о том, что было с Эш и Бобом до Восстания машин.

Рассказ о том, как Симметра отправляется в далекое путешествие, чтобы вернуть какую-то ценную вещь «Вишкар»... и старого друга.

История про то, как Ана и Джек Моррисон прибывают в Стамбул, чтобы встретиться с важным источником, который утверждает, что знает истинные причины развала Overwatch.

В книге будет 256 страниц. Вполне возможно, что эти рассказы могут выйти и до поступления книги в продажу. Судя по обложке, оставшиеся 4 истории будут посвящены Королеве Стервятников, Тарану, Орисе и Сомбре.