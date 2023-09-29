Получите 3000 кредитов за вход в Overwatch 2 c 10 по 17 октября

Несколько дней назад Blizzard временно остановили выдачу кредитов за испытания «Годовщины». Это сделали потому что с началом ивента белая валюта начислялась некорректно.
Теперь Blizzard объявили о том, что выдачу кредитов за испытания «Годовщины» не починят до конца ивента — из-за этого позже Blizzard выдадут всем игрокам компенсацию в 3000 ед. этой валюты.
Компенсацию можно будет получить, если вы зайдете в игру на первой неделе 7-го сезона (с 10 по 17 октября). При этом неважно, выполнили ли вы испытания «Годовщины» или нет — валюту дадут всем, кто зайдет в игру в этот период времени.
Кроме того, разработчики напомнили, что магазин «Годовщины» будет работать в игре до 16 октября. А еще с 7-го сезона игроки смогут купить еще какие-то предметы за кредиты — их обещают скоро анонсировать.
Спасибо, я лучше в каэс 2
3000 бесплатных кредитов,откуда такая щедрость?там что цены на норм вещи начинаются с 5000?и надо ещё 2000 докинуть?
Спасибо и одного кредита хватает, что-бы оплатить ваше "PvE" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
столько же и в долларах тогда загляну
Пытаются затащить хомячков? вот только какой вообще смысл играть в это? Перспектив вообще 0.
Вон случайно наткнулся на мобильную дрочильню Farlight84, и получил больше удовольствия от игры чем в этой ААА параше. И это просто мобилка, если говорить за рельных лидеров жанра на ПК то там вообще туши свет овердроч2.
Нет спасибо. Я лучше дальше в апекс буду играть.
пусть сами себе за шиворот закинут эти 3000 кредитов.