Получите 3000 кредитов за вход в Overwatch 2 c 10 по 17 октября

Несколько дней назад Blizzard временно остановили выдачу кредитов за испытания «Годовщины». Это сделали потому что с началом ивента белая валюта начислялась некорректно.

Теперь Blizzard объявили о том, что выдачу кредитов за испытания «Годовщины» не починят до конца ивента — из-за этого позже Blizzard выдадут всем игрокам компенсацию в 3000 ед. этой валюты.

Компенсацию можно будет получить, если вы зайдете в игру на первой неделе 7-го сезона (с 10 по 17 октября). При этом неважно, выполнили ли вы испытания «Годовщины» или нет — валюту дадут всем, кто зайдет в игру в этот период времени.

Кроме того, разработчики напомнили, что магазин «Годовщины» будет работать в игре до 16 октября. А еще с 7-го сезона игроки смогут купить еще какие-то предметы за кредиты — их обещают скоро анонсировать.