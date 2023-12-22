Получите 3 декоративных предмета за вход в Overwatch 2 во время события "Зимней сказки"

Команда разработчиков Overwatch 2 поздравляет всех игроков с наступающими праздниками и дарит 2 значка и талисман для оружия «Зимнее печенье»
Для их получения нужно просто зайти в игру до 8 января. Значок с шляпой «2024» и значок с новогодней Трейсер (если вы заходили в игру с началом «Зимней сказки», то вы его уже получили).
Кроме того, можно прочесть небольшое поздравление от разработчиков.
Напоминаем вам, что событие «Зимняя сказка» стартовало в игре на этой неделе и продлится до 9 января.
кибершпортивной зимней смазки