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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 425 оценок

Получите 3 декоративных предмета за вход в Overwatch 2 во время события "Зимней сказки"

Solstice
Новости

Команда разработчиков Overwatch 2 поздравляет всех игроков с наступающими праздниками и дарит 2 значка и талисман для оружия «Зимнее печенье»

Для их получения нужно просто зайти в игру до 8 января. Значок с шляпой «2024» и значок с новогодней Трейсер (если вы заходили в игру с началом «Зимней сказки», то вы его уже получили).

Кроме того, можно прочесть небольшое поздравление от разработчиков.

Напоминаем вам, что событие «Зимняя сказка» стартовало в игре на этой неделе и продлится до 9 января.

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Wolfenstein

кибершпортивной зимней смазки

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