Получите 3 легендарных облика для Эхо, Кэссиди и Вдовы за игру в Overwatch 2 на праздники

Разработчики Overwatch 2 предлагают вам забрать 3 легендарных облика для Эхо, Кэссиди и Вдовы за игру в Overwatch 2 в честь праздников. Акция пройдет с 19 декабря по 6 января. Для получения скинов игрокам необходимо сыграть несколько матчей в любом режиме игры.

Сыграйте 3 матча — легендарный облик Эхо «Рождественская марионетка»;

Сыграйте 6 матчей — легендарный облик Кэссиди «Уют»;

Сыграйте 9 матчей — легендарный облик Роковой вдовы «Зимняя мода».

В комплекте к обликам Кэссиди и Вдовы будут давать и их тематические анимации лучшего момента матча.

Кроме того, разработчики обьявили новые награды Twitch Drops, которые будут доступны с 21 декабря по 7 января. Смотрите любые трансляции по Overwatch 2 с включёнными дропсами в сумме 15 часов, чтобы забрать следующие награды:

Эпический облик Аны «Кондитер» (давали за испытания «Зимней сказки» в OW1)

Легендарный облик Орисы «Олень» (из OW1)

Эпический облик Солдата-76 «Дурацкий свитер-76» (давали за испытания «Зимней сказки» в OW1)

Граффити Кэссиди «Уютный снежный шар», граффити Роковой вдовы «Снежный шар»

Талисман для оружия «Паучий шик»

Значок «Зимняя мода (Роковая вдова)», «Уют» (Кэссиди)

Визитки «Уютный олень» и «Зимняя мода (Роковая вдова)»

Напомним, что сейчас в Twitch Drops раздают граффити и легендарный облик Бастиона из OW2 «Пожарная машина», а с 19 декабря в игре можно будет легко получить 3 новые зимние легендарки.