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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 462 оценки

Получите 4 граффити в подарок за вход в Overwatch 2 до 8 апреля

Solstice
Новости

В свете неполадок, в результате которых некоторые испытания события "Сбалансированного Overwatch" в Overwatch 2 нельзя гарантированно выполнить, следующие граффити будут вручены всем тем игрокам, кто войдут в игру до 8 апреля:

  • "Рисунок разработчика: Мэй" за испытание "Головокружительный успех"
  • "Рисунок разработчика: Раматтра" за испытание "Лучший шутник: танк"
  • "Рисунок разработчика: Трейсер" за испытание "Лучший шутник: урон"
  • "Рисунок разработчика: Кирико" за испытание "Лучший шутник: поддержка"

Мы надеемся, то вы с удовольствием будете играть в режим "Сбалансированный Overwatch" до конца недели.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Когда закроют эту помойку и откатят до 1 части?

1
Exies27

К сожалению никогда.

0