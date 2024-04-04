Получите 4 граффити в подарок за вход в Overwatch 2 до 8 апреля

В свете неполадок, в результате которых некоторые испытания события "Сбалансированного Overwatch" в Overwatch 2 нельзя гарантированно выполнить, следующие граффити будут вручены всем тем игрокам, кто войдут в игру до 8 апреля:
- "Рисунок разработчика: Мэй" за испытание "Головокружительный успех"
- "Рисунок разработчика: Раматтра" за испытание "Лучший шутник: танк"
- "Рисунок разработчика: Трейсер" за испытание "Лучший шутник: урон"
- "Рисунок разработчика: Кирико" за испытание "Лучший шутник: поддержка"
Мы надеемся, то вы с удовольствием будете играть в режим "Сбалансированный Overwatch" до конца недели.
Когда закроют эту помойку и откатят до 1 части?
К сожалению никогда.