Получите 9 контейнеров за участие в "Охоте за добычей Крысавчика" в Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 решили провести кратковременный ивент, в рамках которого у игроков появится возможность заполучить целых 9 халявных контейнеров. Для участия вам потребуется сыграть 30 игр в любом режиме с 6 по 8 июня.
Подробности:
- Cобытие "Охота за добычей Крысавчика" начнется в игре сегодня вечером - в 21:00 МСК;
- Событие сбросится на следующий день - 8 июня в 21:00 МСК. Если вы не успели выполнить задание за сутки - все, забудьте о халявных коробках;
- По 1 контейнеру выдадут за 5, 15 и 30 сыгранных матчей (т.е. за день до 3 коробок). За победы (во всех режимах) и игры в «Стадионе» прогресс засчитывается вдвойне.
- Выполнив условия события вы получите все 9 контейнеров.
Ивент закончится 8 июня в 21:00 МСК.
обычные контейнеры.... куча ***** за 30 матчей ,кул
за 9 контейнеров почти гарантированно упадет два эпических предмета, а многим и легендарный это всяко лучше чем ничего