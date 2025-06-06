ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 561 оценка

Получите 9 контейнеров за участие в "Охоте за добычей Крысавчика" в Overwatch 2

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 решили провести кратковременный ивент, в рамках которого у игроков появится возможность заполучить целых 9 халявных контейнеров. Для участия вам потребуется сыграть 30 игр в любом режиме с 6 по 8 июня.

Подробности:

  • Cобытие "Охота за добычей Крысавчика" начнется в игре сегодня вечером - в 21:00 МСК;
  • Событие сбросится на следующий день - 8 июня в 21:00 МСК. Если вы не успели выполнить задание за сутки - все, забудьте о халявных коробках;
  • По 1 контейнеру выдадут за 5, 15 и 30 сыгранных матчей (т.е. за день до 3 коробок). За победы (во всех режимах) и игры в «Стадионе» прогресс засчитывается вдвойне.
  • Выполнив условия события вы получите все 9 контейнеров.

Ивент закончится 8 июня в 21:00 МСК.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

обычные контейнеры.... куча ***** за 30 матчей ,кул

Kamishini1993

за 9 контейнеров почти гарантированно упадет два эпических предмета, а многим и легендарный это всяко лучше чем ничего