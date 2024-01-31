Получите до 5 уровней боевого пропуска Overwatch 2 за просмотр трансляций на Twitch

Включили новые Twitch Drops: до 12 февраля можно получить 5 уровней боевого пропуска.
По уровню выдают за каждые 2 часа просмотра любых трансляций на Twitch в категории Overwatch 2. Кстати, если вы уже прокачали боевой пропуск до 80 уровня, то уровни, полученные через Twitch Drops, перенесутся на следующий сезон.
Не забывайте, что чтобы получить данные награды вам нужно сначала связать учетные записи Battle.net и Twitch в настройках своих аккаунтов. Каждый предмет после просмотра нужного времени появятся в инвентаре Twitch, откуда его требуется забрать вручную.
Акция закончится 12 февраля в 10:59 МСК.
либо 10 часов стрима смотреть ради 5 уровней, либо теже 5 уровней но за часов 5 игры.....ХММммммм........
Не обязательно смотреть, можно просто включить, свернуть и делать свои дела. Но в любом случае оно того не стоит, кек.