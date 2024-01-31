на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 439 оценок

Получите до 5 уровней боевого пропуска Overwatch 2 за просмотр трансляций на Twitch

Solstice
Новости

Включили новые Twitch Drops: до 12 февраля можно получить 5 уровней боевого пропуска.

По уровню выдают за каждые 2 часа просмотра любых трансляций на Twitch в категории Overwatch 2. Кстати, если вы уже прокачали боевой пропуск до 80 уровня, то уровни, полученные через Twitch Drops, перенесутся на следующий сезон.

Не забывайте, что чтобы получить данные награды вам нужно сначала связать учетные записи Battle.net и Twitch в настройках своих аккаунтов. Каждый предмет после просмотра нужного времени появятся в инвентаре Twitch, откуда его требуется забрать вручную.

Акция закончится 12 февраля в 10:59 МСК.

Источник  
-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Agressor615

либо 10 часов стрима смотреть ради 5 уровней, либо теже 5 уровней но за часов 5 игры.....ХММммммм........

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Не обязательно смотреть, можно просто включить, свернуть и делать свои дела. Но в любом случае оно того не стоит, кек.

0