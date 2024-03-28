Получите до 5 уровней боевого пропуска Overwatch 2 за просмотр трансляций на Twitch

Включили новые Twitch Drops в категории Overwatch 2 до 1 апреля вы можете получить 5 уровней боевого пропуска. По одному уровню дают за каждые 2 часа просмотра любого канала в категории "Overwatch 2" с включёнными дропсами.
Если вы прокачали БП до 80-го уровня, то полученные на твиче уровни перенесутся в пропуск следующего сезона (главное, не забудьте забрать их на Twitch). Раздача будет идти до 9:59 МСК 1 апреля.
Не забывайте, что чтобы получить данные награды вам нужно сначала связать учетные записи Battle.net и Twitch в настройках своих аккаунтов. Каждый предмет после просмотра нужного времени появятся в инвентаре Twitch, откуда его требуется забрать вручную.
Ура, возможность получать прогресс не играя в эту игру!
хер вам
Ха! Попрошайки внимания:)