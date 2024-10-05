Получите до 5 уровней "Боевого пропуска" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Разработчики Overwatch 2 обьявили об очередной раздаче халявных уровней под конец 12-го сезона. Смотрите трансляции по игре на Twitch и получите до 5 уровней "Боевого пропуска" – по уровню за каждые 2 часа.

Если вы уже прокачали боевой пропуск текущего сезона до 80 уровня, то уровни, полученные через Twitch Drops, перенесутся на следующий сезон (главное, не забудьте забрать их в «Инвентаре»).

По одному уровню дают за каждые 2 часа просмотра любого канала в категории "Overwatch 2" с включёнными дропсами (т.е. для получения 5 уровней вам надо в сумме посмотреть 10 ч трансляций).

Раздача закончится 14 октября в 9:58 МСК