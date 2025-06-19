Получите до 5 уровней "Боевого пропуска" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Разработчики Overwatch 2 включили традиционные Twitch Drops к концу сезона. Смотрите в сумме 10 часов трансляций по игре и получите 5 уровней боевого пропуска.

Если вы уже закрыли 80-й уровень текущего БП, то полученные через такую раздачу уровни перенесутся на следующий сезон.

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Раздача закончится 24 июня в 9:58 МСК.