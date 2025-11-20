Получите до 9 бесплатных контейнеров за участие в событии "Крысавчик: Охота за добычей" Overwatch 2

В Overwatch 2 стартовало мини-событие "Крысавчик: Охота за добычей", за участие в котором выдают до 9 бесплатных контейров обычного качества. Событие продлится всего 4 дня - с 20 по 24 ноября.

Условия получения контейнеров простые: Чем больше матчей вы сыграете, тем больше контейнеров получите (максимум 9 контейнеров). В игре доступно 9 испытаний, каждое из них требует сыграть 5 игр. Каждое выполненное испытание выдает контейнер.

Выполнить все задания разом не получится, поскольку каждое последующее открывается после завершения предыдущего. Напоминаем вам, что текущий, 19 сезон, завершится в декабре. В 20 сезоне появится новый герой по имени Вендетта, трейлер которого вы можете посмотреть ниже.