Получите два уровня боевого пропуска за вход в Overwatch 2 до конца сезона

Получите 2 уровня боевого пропуска Overwatch 2 в качестве компенсации за проблемы на старте 11-го сезона.

В течение первой недели 11-го сезона прогресс ежедневных и еженедельных испытаний обновлялся для некоторых игроков некорректно. В качестве компенсации Blizzard выдали всем игрокам 2 уровня боевого пропуска — их можно получить просто зайдя в игру.

Если вы уже прокачали текущий боевой пропуск до 80 уровня, то эти уровни перенесутся на следующий сезон.