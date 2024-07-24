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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 503 оценки

Получите два уровня боевого пропуска за вход в Overwatch 2 до конца сезона

Solstice
Новости

Получите 2 уровня боевого пропуска Overwatch 2 в качестве компенсации за проблемы на старте 11-го сезона.

В течение первой недели 11-го сезона прогресс ежедневных и еженедельных испытаний обновлялся для некоторых игроков некорректно. В качестве компенсации Blizzard выдали всем игрокам 2 уровня боевого пропуска — их можно получить просто зайдя в игру.

Если вы уже прокачали текущий боевой пропуск до 80 уровня, то эти уровни перенесутся на следующий сезон.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kopatich2k21

В качестве компенсации Blizzard выдали всем игрокам хуй

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Nodas

О как щедро, аж прям забеспокоился как бы близард не обанкротились бы от такой щедрости

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