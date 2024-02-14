на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 451 оценка

Получите облик Дзенъятты "Кибермонах" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Включили новые Twitch Drops: раздают легендарный облик Дзенъятты «Кибермонах», визитку, брелок и реплику.

2 часа просмотра — визитка, 5 часов — реплика «Судьба не лишена иронии», 8 часов — брелок, 12 часов — легендарный облик Дзенъятты.

Все эти предметы впервые появились в магазине в первом сезоне Overwatch 2. Смотреть можно любые стримы в категории Overwatch 2, где включены дропсы. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Акция закончится 19 февраля в 10:59 МСК.

Источник  
-5
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий