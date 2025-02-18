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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 538 оценок

Получите облик на Мэй "Лягушечка" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Новые Twitch Drops к началу 15-го сезона в Overwatch 2: получите тематические предметы серии «Дождливый денёк»!

  • 2 часа просмотра: значок «Лягушечка»
  • 4 часа просмотра: граффити Мэй «Снежок под дождем»
  • 6 часов просмотра: победная поза Мэй
  • 8 часов просмотра: эмоция Мэй «Прогулка под дождем»
  • 12 часов просмотра: легендарный облик Мэй «Дождливый денек»

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Раздача закончится 10 марта в 9:59 МСК.

В 15-м сезоне Overwatch 2 вернуться лутбоксы из первой части
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-18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kotasha

Детский сад какой та а не скин.

5
wianewa
5
TheCalvariam

тебе что на сильно его предлагают?

-9
wianewa TheCalvariam
на сильно

На что?

5
TheCalvariam wianewa

идuоты опять минусят ну на этом сайте полно отбитых п*дорасов

-7
Mihails Anderson TheCalvariam

Попааался, нашел одного из них☝️

2