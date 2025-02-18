Получите облик на Мэй "Лягушечка" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Новые Twitch Drops к началу 15-го сезона в Overwatch 2: получите тематические предметы серии «Дождливый денёк»!

2 часа просмотра: значок «Лягушечка»

4 часа просмотра: граффити Мэй «Снежок под дождем»

6 часов просмотра: победная поза Мэй

8 часов просмотра: эмоция Мэй «Прогулка под дождем»

12 часов просмотра: легендарный облик Мэй «Дождливый денек»

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Раздача закончится 10 марта в 9:59 МСК.