Получите облик на Мэй "Лягушечка" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Новые Twitch Drops к началу 15-го сезона в Overwatch 2: получите тематические предметы серии «Дождливый денёк»!
- 2 часа просмотра: значок «Лягушечка»
- 4 часа просмотра: граффити Мэй «Снежок под дождем»
- 6 часов просмотра: победная поза Мэй
- 8 часов просмотра: эмоция Мэй «Прогулка под дождем»
- 12 часов просмотра: легендарный облик Мэй «Дождливый денек»
Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.
Раздача закончится 10 марта в 9:59 МСК.
Детский сад какой та а не скин.
тебе что на сильно его предлагают?
На что?
идuоты опять минусят ну на этом сайте полно отбитых п*дорасов
Попааался, нашел одного из них☝️